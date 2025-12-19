Bursa'da Osmangazi'de yaşayan vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek çözüm odaklı öneriler sunmak için her Cuma günü bir mahalle ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın bu haftaki durağı Hürriyet Mahallesi oldu.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçede yaşayan vatandaşlarla daha güçlü bir bağ kurmak ve hizmetleri yerinde planlamak amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi. Cuma namazını Hürriyet Camii'nde kılan Başkan Aydın'a CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz'ün yanı sıra Hürriyet Mahalle Muhtarı Mehmet Görgün ile belediye meclis üyeleri eşlik etti.

Mahalle sakinlerine sıcak çorba ikramında bulunan Başkan Aydın, vatandaşların istek ve taleplerini tek tek dinledi. Samimi sohbetlerin yaşandığı ziyarette Aydın, yapılması istenen hizmetlerin bir an önce yerine getirileceğinin sözünü vererek, mahalle programlarını aralıksız sürdüreceklerinin altını çizdi.

Daha sonra ise esnafa hayırlı işler dileyerek muhtarlık binası ziyareti gerçekleştiren Başkan Erkan Aydın, Osmangazi'de her fikre değer verdiklerini ve her öneriyi dikkate aldıklarını dile getirdi.