Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 2020 yılında Ankara Kalesi'nde başlattığı 'Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme Projesi'ni tamamladı.

ANKARA (İGFA) - Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında; İç Kale 1. etapta 38'i tescilli, 49'u tescilsiz, 2. etapta 32'si tescilli, 41'i tescilsiz, 3. etapta ise 11'i tescilli, 69'u tescilsiz olmak üzere toplam 240 yapı, bilimsel yöntemler ve Ankara Kalesi'nin tarihsel dokusu esas alınarak restore edildi.

CAMİLER VE SAAT KULESİ DE RESTORASYON KAPSAMINA ALINDI

Ankara Kalesi'nin köklü mirasını koruma hedefiyle yürütülen çalışmalarda; cephe ve çatı düzenlemelerinin yanı sıra yapıların kapı, pencere, avlu, bahçe, merdiven ve balkonları da özgün mimarileri korunarak yenilendi.

Proje kapsamında ayrıca; 19. yüzyıl Osmanlı Dönemi'ne ait Misafir Fakih Camii ve Saat Kulesi ile 13. yüzyıl Selçuklu Dönemi'ne ait Alaaddin Camii restorasyon çalışmalarına dâhil edildi.

ANKARA KALESİ'NİN KÜLTÜREL MİRASI VATANDAŞ İŞ BİRLİĞİYLE KORUNDU

Çalışmalar sırasında kale içerisindeki yaşam kesintiye uğramadı ve mahalle sakinleriyle iş birliği içinde yürütüldü. ABB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Çetin Ünal, 'Ankara Kalemizin en önemli özelliklerinden biri, yaşamın içerisinde olmasıdır. Restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarını aslına uygun şekilde tamamladık. Kalemizde yaşayan sakinlere ve Ankara'mıza hayırlı olsun' dedi.