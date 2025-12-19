Edirne'de Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, 2026 yılı için ilçe halkına özel kültür ve tarih gezileri müjdesi verdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Lalapaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilecek projeyle Lalapaşalı vatandaşlar, ülkemizin tarihine yön veren İstanbul ve Çanakkale'yi yakından görme fırsatı bulacak.

Vatandaşların Lalapaşa Belediyesine başvurarak kayıt yaptırmaları yeterli olacak. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından geziler, planlanan program doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Belediye yetkilileri, gezilerin İstanbul ve Çanakkale ile sınırlı kalmayacağını duyurdu. Önümüzdeki dönemde Safranbolu, Bursa ve Eskişehir de kültür rotasına dahil edilecek. Amaç, Lalapaşalıların Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tarihi ve kültürel mirası yerinde tanımasını sağlamak.

Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, 'Vatandaşlarımızın tarih ve kültürümüzü yerinde görmesi büyük önem taşıyor. Sosyal belediyecilik anlayışımızla bu tür projeleri sürdüreceğiz ve halkımızın kültürel yaşantısına katkı sunmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.