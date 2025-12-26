Bursa Yıldırım Belediyesi, çocuklardaki konuşma bozukluklarına yönelik uzmanlar ve velilerin katılımı ile bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, pandemi süreciyle birlikte çocuklarda artış gösteren konuşma bozuklukları ve bu durumun psiko-sosyal etkilerine dikkat çekmek amacıyla farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen çalışma kapsamında, velilere ve alanda görev yapan uzmanlara yönelik bilgilendirici bir seminer düzenlendi.

Online olarak düzenlenen seminerde konuşan Psikolojik Danışman ve Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Öznur Kuş, pandemi sonrası dönemde konuşma bozukluğu şikayetlerinde bir artış yaşandığını ifade ederek, erken farkındalık ve doğru yönlendirmenin çocukların gelişimi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

'ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK'

Sosyolog ve Aile Danışmanı Hüseyin Pehlivan ise konuşma bozukluklarının yalnızca dil gelişimiyle sınırlı kalmadığını, çocuklarda özgüven eksikliği, sosyal ortamlardan uzaklaşma ve iletişim kurmada zorlanma gibi psiko-sosyal etkiler oluşturabildiğini dile getirdi.

Pehlivan, ailelerin bu süreci mutlaka uzman desteğiyle yürütmesi gerektiğine dikkat çekti. Semineri değerlendiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukların sağlıklı gelişiminin güçlü bir toplumun temelini oluşturduğunu vurgulayarak, 'Pandemiyle birlikte artan teknoloji kullanımı ve azalan yüz yüze iletişim, çocuklarımızın dil ve sosyal gelişimini doğrudan etkiledi. Bu tür çalışmalarla aileleri bilinçlendirmeyi, uzmanlarla velileri bir araya getirerek sürece katkı sunmayı amaçlıyoruz' dedi.