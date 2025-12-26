Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesi Ihlamur Park'ta kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi, bugün kapılarını çocuklara açtı. Merkezde ilk eğitim, Ulubey Şehit Erkut Tufan İlkokulu öğrencilerine verildi.

ORDU (İGFA) - Öğrenciler, okullarında topladıkları atık pilleri teslim ederek eğitim programına katılım sağladı. Eğitim kapsamında çocuklara sıfır atık bilinci kazandırmaya yönelik sunumlar yapıldı.

Ayrıca, Yason Burnu'nun modellendiği sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle hazırlanan çevre ve geri dönüşüm toplama oyunu ile interaktif bir deneyim yaşatıldı.

Eğitim sonunda programa katılan öğrencilere 'Çevre Müfettişi' rozetleri takıldı ve çeşitli hediyeler verildi. Öğrencilerin hem eğlenip hem de çevre bilinci kazandığı program, öğrenciler ve öğretmenlerden de büyük beğeni aldı.

Eğitim ve Uygulama Merkezi yıl boyunca birçok okul ve öğrenciye ev sahipliği yapacak.