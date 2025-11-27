Bursa Nilüfer Belediyesi ekipleri, Yaylacık, Ürünlü ve Alaaddinbey Mahalleri'nde toplam 2 bin 220 metrekarede alanda kaçak olduğunu tespit ettiği iş yerlerini yıkarak, kullanılamaz hale getirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, planlı yapılaşma ve kent estetiğini bozan unsurlarla mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, imara aykırı yapılar konusunda taviz vermiyor.

Saha çalışmalarının yanı sıra vatandaş ihbarlarını da dikkate alarak titiz bir süreç yürüten Nilüfer Belediyesi ekipleri, son olarak Yaylacık, Ürünlü ve Alaaddinbey Mahalleleri'ndeki işletmelere ait kaçak yapılara işlem yaptı.

İlgili iş yerlerine gönderilen tebligatlar ve tanınan yasal sürenin sona ermesiyle birlikte harekete geçen Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, geniş güvenlik önlemleri altında çalışmalara başladı.

Bu kapsamda Yaylacık Mahallesi'nde 720 metrekarelik bir iş yeri ve Ürünlü Mahallesi'nde bin 200 metrekare alanda faaliyet gösteren bir işletmeye ait iki bina yıkıldı. Alaaddinbey Mahallesi'nde ise daha önce bir kısmı sökülmesine rağmen kaçak eklentisi bulunan bir işletmenin 300 metrekarelik bölümüne müdahale edilerek, yıkım işlemi tamamlandı.