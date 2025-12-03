Bornova Belediyesi'nin 'Kent Söyleşileri' etkinliğinde bu hafta Şair Tuğrul Keskin konuk edildi. Keskin, Türk şiir geleneğini ve etkilendiği şairleri anlatarak kendi eserlerinden örnekler okudu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi'nin kültür ve sanat alanındaki marka etkinliklerinden 'Kent Söyleşileri', bu hafta Türk edebiyatının önemli isimlerinden Şair Tuğrul Keskini ağırladı. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen söyleşi; şair Atila Er'in açılış konuşmasıyla başladı, etkinliğin yönlendiriciliğini ise İbrahim Aktaş üstlendi.

'ŞİİRLER BİRBİRİNİN İÇİNE GİRER'

Türk şiir geleneği üzerine kapsamlı bir sunum yapan Keskin, özellikle Nesimi, Nâzım Hikmet, Orhan Veli, Cemal Süreya, İlhan Berk, Ahmet Telli ve Ataol Behramoğlundan beslendiğini ifade etti. Şiiri 'katman katman bir yolculuk' olarak tanımlayan Keskin, 'Şiirler birbirinin içine girer, birbirini büyütür. Gelenek böyle oluşur.' diyerek edebiyat yolculuğunu dinleyicilerle paylaştı.

Keskin, bugüne dek pek çok edebiyat ödülü kazandığını belirterek, 2004 yılında 'Zifir' adlı kitabıyla aldığı Yunus Nadi Ödülü'nün kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

ZİFİR'DEN BİR SUYUN KIYISI'NA DOPDOLU BİR AKŞAM

Usta şair, söyleşi boyunca 'Zifir', 'Kandahar', 'Ürperti' ve ilk kitabı *'Bir Suyun Kıyısında'*ndan şiirler seslendirdi. Şiirlerin arasına zaman zaman kendi yaşamından kesitler de ekleyen Keskin, samimi ve sıcak anlatımıyla dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Etkinlik sonunda teşekkür belgesini İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Yönetim Kurulu Üyesi Esat Erçetingöz takdim etti. Gecenin sürprizlerinden biri ise ünlü kanun virtüözü Namık Sağlam'ın mini konseri oldu. Sağlam'ın performansı, söyleşiye unutulmaz bir müzikal tat kattı.