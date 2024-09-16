AB nezdinde tescillenen 26'ncı coğrafi işaretli ürün olan Bursa Siyah İnciri için il genelinde işaret denetimi yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bursa Siyah İnciri, Bursa Siyahı ve Siyah Bursa İnciri olarak da adlandırılan, kalitesiyle diğer bölgelerde yetiştirilen incirlere göre üstün özelliklere sahip Dürdane çeşidinden üretilen Bursa Siyah İnciri için denetim gerçekleştirdi.

Koyu mor renkli dış kabuğu, kırmızı et rengi ve iri boyutuyla (55–65 mm genişliğe sahip) dikkat çeken Bursa Siyah İnciri, sıkı meyve yapısına, kuvvetli aromaya ve tatlı ve asidik bir tada sahip olup, çekirdekleri orta büyüklüğü ile ayırt edici özelliğe sahip.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar ile uzman personelimiz coğrafi işaretli ürün denetimi kapsamında "Bursa Siyah İncir Coğrafi işaret Denetimine" katıldı.

Yapılan denetimlerde şu an için olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı öğrenildi.