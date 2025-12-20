İstanbul Tersanesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende, Türk Deniz Kuvvetleri'ne yeni gemiler kazandırıldı. Pakistan'a ihraç edilen PNS Hayber teslim edilip diğer gemilerin takvimi açıklandı. TCG Hızır Reis denizaltısı ve C-159 gemisi de hizmete alındı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen 'Deniz Platformlarımızın Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni'nde Türk savunma sanayii önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen törende, birden fazla kritik deniz platformu Türk Deniz Kuvvetleri envanterine kazandırıldı, ihracat gemileri teslim edildi ve yeni inşaatlar başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende gemilere bayrak çekildi ve sac kesimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ile 2018 yılında imzalanan 4 adet MİLGEM gemisi inşa sözleşmesi kapsamında gelinen son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Eylül 2018'de imzalanan sözleşme doğrultusunda ilk gemi PNS Babür'ün 24 Mayıs 2024'te Pakistan'a teslim edildiğini, bugün ise tüm test ve tecrübe faaliyetleri başarıyla tamamlanan PNS Hayber'in tesliminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Projeye ilişkin takvimi de paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Projenin 3. ve 4. gemileri Karaçi Tersanesi'nde inşa ediliyor. 3. gemi PNS Bedir'in Haziran 2026 sonunda, 4. gemi PNS Tarık'ın ise 2027 yılının ilk çeyreğinde teslimi planlanıyor. En son teknolojiyle donatılmış bu gemilerin kardeş Pakistan donanmasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.' dedi.

Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğa da vurgu yapan Erdoğan, 'Kökleri ortak tarihimizin derinliklerine uzanan ve asırlar boyunca sınanarak bugünlere gelen Türkiye-Pakistan dostluğu, Allah'ın izniyle kıyamete kadar devam edecek, güçlenecektir.' ifadelerini kullandı.

TCG HIZIR REİS VE C-159 HİZMETE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren yeni platformlara da dikkat çekti. Bugün denize uğurlanan ve bayrak çekilen platformların alın teri ve milli mühendisliğin ürünü olduğunu belirten Erdoğan, havadan bağımsız tahrik sistemi ve gelişmiş sonar yetenekleriyle donatılan TCG Hızır Reis denizaltısının resmen hizmete girdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, yeni tip çıkarma gemisi C-159'un da hizmete alındığını, bu platformun hem askeri harekâtlarda hem de barış dönemindeki insani yardım operasyonlarında görev yapacağını ifade etti.