Bursa'da Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler Judo İl Birinciliği Müsabakaları'nda madalyaya doydu.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Dikkaldırım Spor Salonu'nda düzenlenen Okullararası Gençler Judo İl Birinciliği Müsabakaları, kıran kırana geçen karşılaşmalara sahne oldu. 38 kız, 27 erkek olmak üzere toplam 65 genç sporcunun yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu turnuvaya, Osmangazi Belediyespor'un başarılı judocuları damga vurdu.

Tatamide kadınlar kategorisi -40 kiloda Nursena Öz, -48 kiloda Aysel Latifoğlu, -57 kiloda Bilor İbrahim, -70 kiloda Aylin Altın ve +70 kiloda Tuğba Hüseyin birincilik, ayrıca -57 kiloda Abide Gülali, -44 kiloda Melek Saraç ve -52 kiloda Ecrin Naz Şentürk ikincilik, +70 kiloda Özlem Hüseyin de üçüncülük kürsüsüne oturdu. Bunun yanı sıra erkekler kategorisinde -50 kiloda Doğukan Erdoğan, -60 kiloda Yusuf Kadir İlhan, -66 kiloda Yusuf Alioğlu ile -73 kiloda Tarık Koca birincilik, -50 kiloda Mert Demir, -55 kiloda Süleyman Aydoğdu ve

-60 kiloda Yavuz Atilla Yeşilgül ise ikincilik başarısı elde ederek farklarını ortaya koydu.

Sporcuların başarısından dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Osmangazi Belediyespor Judo Takımı Başantrenörü Muammer Çalışkan, 'Okullararası Gençler Judo İl Birinciliği Müsabakaları'nda birinci olan sporcularımız, 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde Kırklareli'nde yapılacak grup müsabakalarında mücadele edecek. Burada ilk üçe girecek sporcularımız da, 5-6 Ocak 2026 tarihlerinde Ordu'da gerçekleşecek Türkiye finallerinde ilimizi temsil edecek. Şimdiden hepsine başarılar diliyorum' dedi.

Müsabakanın oldukça çekişmeli geçtiğini belirten genç judocular ise kendilerini böylesine güzel bir ortam sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.