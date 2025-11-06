Bunlar da ilginizi çekebilir

İkinci yarıda etkili oyun sergileyen Nilüfer Belediyespor, müsabakadan 38-29'luk skorla galip ayrıldı. Önümüzdeki maç deplasmanda mücadele edecek olan Nilüfer Belediyespor, 8 Kasım Cumartesi günü saat 18:00'da Köyceğiz Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Yenişehir Spor Salonu'ndaki karşılaşma karşılıklı ataklarla başladı. İlk yarısı çekişmeli mücadeleye sahne olan maç 18-18 berabere sona erdi.

BURSA (İGFA) - Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi 2025-2026 sezonunun 10. haftasında Nilüfer Belediyespor, Güneysuspor ile karşı karşıya geldi.

Nilüfer Belediyespor, Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi mücadelesinde konuk olduğu Güneysuspor'u 38-29 yendi.

