Bursa Osmangazi Belediyesi, Yeni Yıl Festivali kapsamında düzenlediği akustik konserle soğuk kış akşamını müzikle ısıttı.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Yeni Yıl Festivali, birbirinden renkli etkinlikleriyle Osmangazi Meydanı'nı adeta bir buluşma noktasına dönüştürmeye devam ediyor.

Festival kapsamında sahne alan Serap & Erdinç, mini akustik konserleriyle Bursalılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Sevilen şarkıları kendilerine özgü yorumlarıyla seslendiren ikili, soğuk havaya rağmen meydanı dolduran kalabalığın içini ısıttı. Konser boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar ise ortaya renkli ve keyifli görüntüler çıkardı.

Program sonunda Serap & Erdinç ikilisi, kendilerine bu imkanı sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini iletti.