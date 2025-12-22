Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çocukların sanatsal, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Aralık ayı boyunca Kocatepe Kültür Merkezi'nde ücretsiz yaratıcı atölyeler düzenliyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen program kapsamında çocuklar, her cumartesi kolektif üretimi teşvik eden atölyelerde bir araya geliyor. Atölyelerde çocuklar; birlikte düşünme, empati kurma ve planlama yapma becerilerini geliştirirken hayal güçlerini de kullanma imkânı buluyor.

27 ARALIK'A ÖZEL TEMATİK ATÖLYELER

Bu hafta düzenlenen 'Bu Bizim Şehrimiz Kolektif Kolaj Atölyesi' ile 'Ormanlar Diyarı Atölyesi'nde çocuklar hayal güçlerini kullanarak ortak çalışmalar gerçekleştirdi.

Atölye programı 27 Aralık Cumartesi günü 'Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi'nin yıl dönümüne özel olarak düzenlenecek 'Zaman Yolculuğu: 27 Aralık'ın Çocukları Atölyesi' ve 'Ankara'nın Sembolleri Atölyesi' ile devam edecek.

Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, 0312 507 45 69 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabilecek.