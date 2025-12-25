Bursa'da Kültürel faaliyetlere önem veren Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Öykü Çözümleme Atölyesi'nde öykülerin derin analizleri eğitmen eşliğinde gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Öykü Çözümleme Atölyesi'nde Onat Kutlar'ın 'İshak' isimli öyküsü mercek altına alındı.

Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'ndeki atölyede Şair ve Yazar Şifanur Özçelik Şirin eğitmenliğinde kursiyerler, 'İshak' öyküsünün analizini yaparak, önemli deneyimler edindi.

Öykü üzerinde derin okumalar yaptıklarını kaydeden Şifanur Özçelik Şirin, 'Gerçekleştirdiğimiz bu eğitimde Onat Kutlar'ın 'İshak' isimli öyküsünü ayrıntılı bir şekilde, derin okuma yaparak çözümlemiş olduk. Katılımcılar, daha önce okudukları bu öyküyü yeniden değerlendirerek karakter çözümlemeleri yaptı. Ayrıca öyküde ilk bakışta fark edilmeyen metaforlar, semboller ve alegorik yapılar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu' ifadelerini kullandı.