İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kültürpark'ta 4 bin 300 metrekarelik beton alanı yeşil alana dönüştürme çalışmalarını Konak Salih İşgören İlkokulu öğrencileriyle birlikte başlattı. 190 ağacın dikildiği törende konuşan Başkan Tugay, Kültürpark'ın İzmir için önemine vurgu yaptı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Kültürpark'ta başlattığı gençleştirme çalışmaları kapsamında beton alanlar yeşil dokuya dönüşmeye devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Atlas Pavyonu'nun kuzeyinde yer alan yaklaşık 4 bin 300 metrekarelik kilit parke taş döşenen beton alanın yeşil alana dönüştürülmesi için çalışma yürütüldü.

Alan üzerindeki kilit parke taşlarının sökülmesinin ardından zemin, ağaçlandırmaya uygun hale getirildi. Çalışmalar kapsamında Başkan Dr. Cemil Tugay, Konak Salih İşgören İlkokulu öğrencileri ile alan için hazırlanan ağaçları toprakla buluşturdu. Etkinlikte Başkan Tugay'a miniklerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik ve Büyükşehir bürokratları, doğa dernekleri ve 7'den 70'e İzmirliler katıldı.

Ağaçlandırma öncesi konuşan Başkan Tugay, Kültürpark'ın İzmir için önemine vurgu yaparak, 'Kültürpark, şehrimizin en değerli, en önemli yeşil alanlarından birisi. İzmir'in her tarafından insanlar temiz hava almak, doğada zaman geçirmek, spor yapmak için buraya geliyor. O yüzden bizim için çok önemli. Yeşil dokuyu korumaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Geliştirmek derken buradaki yeşil dokuyu artırmak için çabalıyoruz. Daha fazla yeşil, daha fazla bitki olsun istiyoruz. Bu alanları koruyup geliştirdiğimiz zaman hem bizler hem de bizden sonra İzmir'de yaşayacak insanlar bu nimetlerden faydalanacaklar. Burası 95 yaşında bir park. Uzun yıllar önce insanlar burasını yeşil alan yapmaya karar vermişler. O yıllardan bugünlere gelen bir sürü ağaç var. Nasıl biz bugün bu ağaçları görünce mutlu oluyorsak, bizim dikeceğimiz ağaçlar da 100 yıl sonra o insanları mutlu edecek' diye konuştu.

'190 AĞAÇ ŞEHRİMİZ İÇİN 190 YENİ AKCİĞER DEMEK'

Miniklere çok önemli bir göreve imza attıklarını hatırlatan Başkan Tugay, ileride Kültürpark'tan geçerken, 'İyi ki bu ağaçları dikmişiz' diyeceklerini söyledi. Başkan Tugay, 'Bunlar sadece insanlar için değil. Ağaçlar, bitkiler çok olduğunda orada kuşlar da çok oluyor. Diğer canlı türleri de bu tür ortamlarda yaşamaktan büyük keyif alıyor. Onları da kentimizin yaşamına katmış oluyoruz. Ben inanıyorum yakın zamanda Kültürpark'ta sincaplar da gezmeye başlayacak. 50'ye yakın kuş türümüz var. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Herkesin emeğine sağlık' dedi. Dikilen 190 ağacın, İzmir için 190 yeni akciğer demek olduğunu söyleyen Tugay, 'Kirli havayı temizleyip oksijen veren ağaç demek. Bugüne kadar yüz binlerce ağaç diktik ve bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Ağaçlandırma çalışması kapsamında alana Doğu çınarı, akçaağaç, tarçın, sığla, ıhlamur, çitlembik, kurtbağrı, tijli defne ve erguvan türleri dikildi.