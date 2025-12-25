Maltepe Belediyesi, ilçenin yol konforunu ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe'nin 18 mahallesinde sürdürülen altyapı ve yol yenileme çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Feyzullah Mahallesi'nde Kamil Başaran ve Papatyacı sokaklar ile Dumlupınar Caddesi'nde kapsamlı asfalt serimi gerçekleştirdi.

Yürütülen bu çalışmalarda, toplam 620 ton asfalt serimi yapıldı. Yenilenen yollar sayesinde hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlandı.

Feyzullah Mahallesi'nde yapılan asfaltlama çalışmaları ile bölgedeki ulaşım rahatlarken, Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, asfaltlama çalışmalarının ihtiyaç ve öncelik sırasına göre ilçe genelinde sürdürüleceğini ifade etti.