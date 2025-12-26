Katılımcı ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle buluşmaları kapsamında ilçedeki 7 mahallenin muhtarı ve vatandaşlarıyla bir araya geldi. Başkan Aydın, mahalle sakinlerinin sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturduklarının altını çizdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi'de yaşayan yaklaşık 1 milyon vatandaşla ortak akılda buluşarak kenti birlikte yönetme anlayışıyla yola çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu kez Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde yoğun katılımlı bir kahvaltı programı gerçekleştirdi.

Halkla iç içe bir yönetim anlayışını benimseyen Başkan Aydın'a CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Kayhan, Hacı İlyas, Nalbantoğlu, Hocaalizade, İbrahimpaşa, Tahtakale ve Kavaklı mahalle muhtarları ile mahalle sakinleri eşlik etti.

Kahvaltı programında söz alan muhtarlar ile mahalle sakinleri, istek ve taleplerini Başkan Aydın'a yüz yüze iletti. Gelen istek ve talepleri tek tek not aldıran Başkan Erkan Aydın, imkanlar dahilinde sorunların en kısa çözüleceğinin sözünü verdi.

'EN KISA SÜREDE TEMEL SORUNLARI HALLETMİŞ OLACAĞIZ'

Müdürler, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle temsilcileriyle birlikte sorunları çözmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Bu buluşmalardaki asıl amacımız; muhtarlarımızı ve mahalle sakinlerimizi birebir dinlemek, onların talep ve beklentilerini doğrudan kendilerinden almak. Birim amirlerimiz ve başkan yardımcılarımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, önümüzdeki 1,5 yıl içinde muhtarlarımızın bizden talep ettiği temel sorunların büyük bir kısmını çözmüş olacağız. Bir yıl sonra tekrar bir araya geldiğimizde, 'şu eksik kaldı, bu sorun çözülmedi' gibi geri dönüşlerle karşılaşmamak için çalışıyoruz. İnsanlarımızın refah seviyesini yükseltmek için sosyal belediyeciliğe daha fazla ağırlık vermeyi planlıyoruz. Mahallelerden gelen yoğun talep üzerine geziler başlattık. Osmangazi'de yaşayan kadınlarımızı Panorama 1326 Fetih Müzesi'ne, Macera Bursa Parkı'na, Sümbüllü Bahçe Konağı'na ve Değirmen Sosyal Tesisleri'ne götürüyoruz. Gittiğimiz her yerde çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Aynı şekilde çocuklarımızı da yaklaşık 1,5 yıldır Bursaspor maçlarına götürerek sporla buluşturuyoruz.'

'OSMANGAZİ'Yİ BİRLİKTE YÖNETELİM DİYE YOLA ÇIKTIK'

Sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık verdiklerini belirten Başkan Aydın, 'Uludağ'da kayak sezonu başladı. Hayatında hiç Uludağ'a çıkmamış, kayak nedir bilmeyen çocuklarımız var. Onları ücretsiz olarak kayakla tanıştırıyor, güzel bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Çünkü belediyecilik sadece yol yapmak, asfalt dökmek, çöp toplamakla sınırlı değil. Ruhu da doyurmamız gerekiyor. Kültürel, sosyal etkinlikler, insanların nefes alacağı alanlar da en az fiziki hizmetler kadar önemli. Biz bu anlayışla çalışıyoruz. Mahalle buluşmalarında muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen önerileri çok önemsiyoruz. Bu hizmetleri ortak akılla, birlikte karar vererek yapmak istiyoruz. Osmangazi'yi birlikte yönetelim diye yola çıktık. Haftanın 3-4 günü sahadayız. Osmangazi'nin 136 mahallesinde sürekli bir hareket halindeyiz. Belediye binasına kapanıp günü geçirmiyoruz. Hem asfaltını döküyoruz, hem temizliğini yapıyoruz, hem de sosyal ve kültürel etkinliklerle insanlarımızın hayatına dokunuyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda, 7 gün 24 saat Bursa ve Osmangazi için çalışmaya devam edeceğiz' açıklamalarında bulundu.