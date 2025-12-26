Hizmet anlayışını sahada şekillendiren ve her hafta farklı bir mahallede Cuma namazını kılarak vatandaşlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu kez Yenikent Mahallesi'ni ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçede yaşayan vatandaşlarla daha güçlü bir bağ kurmak ve hizmetleri yerinde planlamak amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.

Cuma namazını Yenikent Hamitler Toki Camii'nde kılan Başkan Aydın'a Yenikent Mahalle Muhtarı Hakkı Nadir Yılmaz'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları ile meclis üyeleri eşlik etti.

Mahalle sakinlerine sıcak çorba ikramında bulunan Başkan Aydın, vatandaşların istek ve taleplerini tek tek dinledi. Samimi sohbetlerin yaşandığı ziyarette Aydın, yapılması istenen hizmetlerin bir an önce yerine getirileceğinin sözünü vererek, mahalle programlarını aralıksız sürdüreceklerinin altını çizdi.