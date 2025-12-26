Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aktif Yaşlı Merkezi'nde yaş almış bireylere yönelik Evde Çiçek Yetiştiriciliği ve Bakımı Eğitimi düzenlendi. Eğitimle Aktif Yaşlı Merkezi'nden yararlanan bireylerin daha üretken olmaları ve doğayla bağlarını güçlendirmeleri hedeflendi.

ANTALYA (İGFA) - Aktif Yaşlı Merkezi'nden faydalanan bireylerin hem günlük yaşamda daha üretken olmalarını sağlamak hem de doğayla bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen eğitimde, ev ortamında çiçek yetiştirmenin püf noktaları ele alındı.

Katılımcılara evde çiçek yetiştirmenin temel aşamaları, doğru toprak kullanımı, sulama sıklığı, haşerelere karşı alınabilecek önlemler ve mevsimsel bakım yöntemleri gibi konular uzmanlar tarafından kapsamlı şekilde aktarıldı.

Katılımcılar günlük yaşamlarında kolaylıkla uygulayabileceği temel bilgi sahibi oldu. Ayrıca uygulamalı anlatımlarla desteklenen eğitimde, katılımcıların merak ettiği sorularda yanıtlandı.

Merkezde gerçekleştirilen eğitimle birlikte katılımcılar, edindikleri bilgileri ev ve bahçe ortamlarında katkı sağlayacağını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

'ŞİMDİ ÇİÇEKLERİMİ SEVECEĞİM, DAHA GÜZEL BAKACAĞIM'

Merkeze ilk kez geldiğini ileten Müşerref Erbay ise Aktif Yaşlı Merkezi'nde sunulan sosyal ve eğitici faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: 'Böyle güzel bir merkezin varlığından haberim yoktu. Burada düzenlenen kursları görünce çok etkilendim. Bugün aldığımız çiçek bakım eğitimiyle aslında çiçek bakımına dair hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Öğrenmiş olduk. Şimdi çiçeklerimi seveceğim, daha güzel bakacağım. Büyükşehir Belediyesi'ne bu merkez için sonsuz teşekkür ediyorum. Burada dertlerimizi unutuyoruz. Eve zinde bir şekilde döneceğim' ifadelerini kullandı.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda ziraat teknikeri olarak görev yapan Mine Alpkapan ise katılımın yoğun olmasından oldukça memnun olduklarını, eğitimlerin farklı noktalarda devam edeceğini aktardı.