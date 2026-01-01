Bursa Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Yeni Yıl Festivali'nde yüzlerce Nilüferli yeni yıla müzik ve eğlence eşliğinde 'Merhaba' dedi. Ünlü sanatçı Ufuk Beydemir konseri ve renkli etkinliklerle dolu gecede Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de vatandaşlarla birlikte geri sayıma katılarak yeni yıl coşkusuna ortak oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından 19 - 31 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Nilüfer Yeni Yıl Festivali, 31 Aralık gecesi Nilüferlileri bir araya getirdi.

Konserler, sahne gösterileri ve eğlenceli etkinliklerle dolu gecede vatandaşlar 2026 yılına coşku içinde girdi. Geceye katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir de yeni yıl coşkusuna ortak oldu.

Alışveriş ve yemek stantları, buz pateni pisti ve atlı karınca gibi alanlarla gün boyu hareketli meydan, akşam saatlerinde yerini yeni yıl coşkusuna bıraktı. Gecenin açılışını Gökhan ve Enis ikilisi yaptı.

İkili, seslendirdikleri eğlenceli parçalarla kalabalığı ısıttı. Ardından sahne alan Betül Ayaz, sahne ve keman performansıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Gecede konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Artık yeni şeylere bakmak lazım. Her şey gönlünüzce olsun. Nilüfer, barış içinde, kardeşçe olmaya devam edecek' diyerek vatandaşların yeni yılını kutladı.

UFUK BEYDEMİR RÜZGARI

Gecenin en çok beklenen ismi ise ünlü sanatçı Ufuk Beydemir oldu. Beydemir; sevilen şarkıları 'Ay Tenli Kadın', 'Vazgeç Artık Rüyalarımdan' ve 'Yüreğimdesin' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra, Türk müziğinin unutulmaz eserleri 'Bana Sor', 'Her Şeyi Yak' ve 'Yıldızların Altında' gibi şarkıları Nilüferliler için söyledi. Meydanı dolduran vatandaşlar, Beydemir'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Ufuk Beydemir'in ardından sahneye çıkan DJ Elize ise hareketli parçalarıyla, soğuk havaya rağmen meydanı dolduran Nilüferlilere keyifli dakikalar yaşattı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir ile 2025'in son dakikalarında sahnede vatandaşlarla birlikte geri sayım yaparak yeni yılı karşıladı. Saatler 00:00'ı gösterdiğinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki coşku zirveye ulaştı. Nilüferliler, 2026 yılına hep birlikte coşku ve umutla 'Merhaba' dedi.

Kutlamalar, yeni yılın ilk dakikalarında DJ Elize'nin performansı ve Ensar konseri ile devam etti.