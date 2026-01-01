Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KAYSERİ (İGFA) - Yeni yılın ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mesajında, 'İnsanı merkez alan yatırımlar, yenilikler ve benzersiz icraatlarla Türkiye tarihine adını yazdıran Kocasinan, asfalt plenti, agrega üretim tesisi ve kentsel dönüşüm projeleri gibi sayısız yatırımla altın çağını yaşıyor.' dedi.

Yapılan her hizmetin, Kocasinanlıları mutlu ve huzurlu etmek maksadıyla yapıldığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, insanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanında olduklarını ifade etti. 2025 yılında yapılan hizmetlerin Kocasinan'a ve Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, '2026 yılında ise daha fazla yatırım ve proje yapacağız. 2026 yılı, Kocasinan'ın yılı olacak. Bu zamana kadar olduğu gibi Cumhuriyet'in ikinci asrının inşasına vizyon projelerimizle büyük katkı sağlayacağız.' diye konuştu.

'KOCASİNAN'IN İKİ YENİ FABRİKASI, ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR KAZANÇTIR'

Her geçen gün 'kendi kendine yeten bir belediye' olduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan'ı her alanda kalkındırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe bırakmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Kayseri'nin kalbine dokunacak projelerle, Kocasinan'a özgü ve ilçemizi farklılaştıracak bir şehir inşa ediyoruz. İnsan odaklı yenilikçi belediyecilik anlayışımızla birçok yeniliğe ve ilklere imza attık. Özellikle ilçemizin her bir cadde ve sokağında izimiz varken, son 5 yılda pandemi ve deprem gibi tüm olumsuzluklara rağmen yol, kaldırım, çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarında büyük bir atılım yaptık. Kendi kaynaklarımızla, kendi imkânlarımızla ekonomik büyüklüğümüzü artırarak bu süreci başarıyla tamamladık. Ana hedefimiz, her alanda 'kendi kendine yeten bir belediye' olmaktır. Finans ve mali açıdan bağımsızlık elde ettik. Yapmış olduğumuz asfalt plenti, agrega üretim tesisi, kendi üretim yaptığımız fidanlık, atölyelerimiz, sosyal tesislerimiz ve geri dönüşüm tesislerimiz gibi altyapılarla tasarruf sağlayabileceğimiz alanlar oluşturuyoruz. Dışarıya bağımlı olmaksızın, kendi iş gücümüzle ve kaynaklarımızla ihtiyaçlarımızı çözmenin gayreti içindeyiz. Asfalt plenti ve agrega üretim tesisinin ardından, yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Bundan sonra yürümek yok, koşmak var diyoruz. İnşallah, örnek ve model olacak yeni projelerimizle Kayseri'mize yakışan hizmetler yapmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

'İLÇEMİZ, SOSYAL BELEDİYECİLİKTE DE ÇAĞ ATLADI'

Türkiye'de en iyi şekilde örnek sosyal belediyecilik faaliyeti yürüttüklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Sosyal belediyecilik alanında, Türkiye ve Kayseri'de ilklere, farklı hizmetlere ve örnek yatırımlara imza attık. Tabiri caizse ilçemiz, her alanda olduğu gibi sosyal belediyecilikte de çağ atladı. Şeyh Edebali'nin dediği gibi, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturundan hareketle, 'Halka hizmeti Hakk'a hizmet' olarak gören belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımıza hizmet üretiyoruz.' dedi.

'PARANIN GEÇMEDİĞİ MARKETLE HEMŞEHRİLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Kocasinan'da her hanenin mutlu ve huzurlu olması için yoğun gayret ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: 'Kocasinan Dost Eli Projesi çerçevesinde hizmete sunduğumuz Dost Market ile ihtiyaç sahiplerine farklı bir konseptte hizmet sunmaktayız. İhtiyaç sahipleri, bu merkezde dev bir market konforunda, ücretsiz sevgi puanlarıyla alışveriş yapma imkânı buluyor. Aileler, gıdadan temizlik malzemesine, kıyafetten ev eşyasına kadar A'dan Z'ye her ürünü ücretsiz olarak temin edebiliyor. 'Dost Eli' isimli sosyal yardım kartlarımızla, yılın 12 ayında ihtiyaç sahibi bütün ailelerimize destek olmaya devam ediyoruz. Belediyemiz, İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yatağa bağımlı hastaları evlerinde düzenli olarak ziyaret ederek kişisel bakım hizmeti sunmaktadır. Allah şifa versin. Yatağa bağımlı olup kişisel bakımlarını tek başına yapamayan vatandaşlarımıza, genç ya da yaşlı fark etmeksizin bu hizmeti sunuyoruz. Türkiye'de ilk defa 2017 yılında başlattığımız uygulama ile ilçe genelinde ikamet eden 548 çölyaklı aileye, bugüne kadar toplam 8 bin 305 çölyak paketi dağıttık. Ayrıca yine Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği 'Hoş Geldin Bebek' diyerek karşılıyoruz ve bu proje ile ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. 2015 yılında başlattığımız 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında, bugüne kadar 36 bin 220 aileye destek olduk. Kayseri'de gıda kurtarmada akredite hizmeti sunan tek kuruluş biziz. Gönül Kazanı Projesi ile ilçemizdeki 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan vatandaşlarımıza, günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyoruz. Haftanın 7 günü yapılan servis ile ilçemizdeki 229 vatandaşımızın bir öğün sıcak yemek ihtiyacını karşılıyoruz. 'Bundan büyük bir hizmet olamaz' diyen kıymetli büyüklerimizin gönüllerine dokunuyoruz. Başımızın tacı olan bu kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz.'

'DÖNÜŞÜMLE 4 BİN 35 AİLE, MUTLU VE HUZURLU YUVALARINDA'

İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra, bölgemizin ihtiyaçlarından biri olan kentsel dönüşüm, çalışmalarımızın en başında yer alıyor ve bizim için olmazsa olmazdır. Göreve geldiğimden bu yana 10 bölgemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam etmektedir. 'Kocasinan' denilince, ilk akla gelen kentsel dönüşümdür. Kocasinan, eşittir kentsel dönüşümdür. Çünkü bizler biliyoruz ki, yarınlarımız ve çocuklarımız için uygun çevre şartlarına sahip okullar, parklar, yeşil alanlar, pazarlar, camiler ve sosyal donatıların bulunduğu çağdaş standartlarda mahalleler inşa etmek, yalnızca kentsel dönüşümle mümkündür. İlçe belediyeleri ölçeğinde, Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projelerini hayata geçiren belediye olarak, şu ana kadar toplam 4 bin 35 konutu teslim ettik ve hemşehrilerimiz huzur içerisinde sıcak yuvalarında yaşamaktadır. Ayrıca, bin 901 konutun inşaatı devam etmektedir. Yani bugüne kadar 5 bin 936 konutu kentsel dönüşümle bölgemize kazandırmış olduk. İnşallah Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi 'de hızlı bir şekilde çözüme kavuşur. Özellikle genç, yaşlı, kadın, erkek, 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, huzur içinde, mutlu ve mesut yaşayabilecekleri Kocasinan'ı inşa etmek için çalışıyoruz' şeklinde konuştu.

'8 YILDA BİN 85 KM YOL YAPTIK'

Asfaltta da tarihi bir dönüm noktasına imza attıklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan, 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri'nin merkezdeki en büyük ilçesidir. Merkezdeki en büyük ilçe olmamız sebebiyle çok geniş bir yol ağına sahibiz. Daha çağdaş normlarda, daha geniş ve konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırlıyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 275 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik ve toplamda bin 85 kilometre yol yaptık. Özellikle Kayseri'de kamuda en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ve Türkiye'de sayılı agrega üretim tesisimiz, Kocasinan'a ciddi anlamda tasarruf imkânı sağlamaktadır. Kendi öz kaynağımız kendi asfalt plentimizle toplamda 8 yılda 1 milyon 275 bin ton asfalt üreterek 675 milyon 250 bin TL tasarruf sağlarken, Türkiye'de sayılı olan konkasör tesisimizle 1 milyon 75 bin ton mıcır malzemesi üretimi gerçekleştirerek 83 milyon TL tasarruf elde ettik. Bütün çalışmalarımızın, güzel ilçemiz Kocasinan'da yaşayan hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Daha konforlu bir Kayseri ve daha güzel yarınlar için durmadan, yorulmadan çalışmaya, üretmeye ve yenilikler getirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'KİŞİ BAŞINA DÜŞEN 17,60 METREKARE İLE YEŞİL ALAN REKORU'

Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için 11 yılda 1 milyon 67 bin ağaç diktiklerini vurgulayarak, 'Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı yeniledik ve Kocasinan'ın dört bir yanında parklar yapıyoruz. Yaptığımız parklarla Kocasinan'ı yeşile bürünmüş bir ilçe haline getiriyoruz. Özellikle daha fazla park ve yeşil alanlar oluşturarak, ilçeyi yeşil alan oranıyla dünya normlarının iki katına çıkarttık. Daha yeşil Kocasinan kapsamında yaptığımız çalışmalarla ilçemizdeki park sayısını 530'a yükselttik. Bu kapsamda ilçemize toplam 3 Milyon 475 bin 995 metrekare yeşil alanı Kayserili vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Büyükşehir Belediyesi'nin Kocasinan sınırları içerisindeki 55 adet büyük park ve 3 Milyon 844 bin 200 metrekare yeşil alan ile toplam Kocasinan'ımızda 7 Milyon 270 bin 225 metrekare yeşil alan olmaktadır. Ayrıca Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında her yıl 100 bin adet ağacı toprakla buluşturuyoruz. Bu noktada daha yeşil Kocasinan için 11 yılda toplam 1 milyon 67 bin ağaç diktik. Bilindiği üzere Dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yaptığımız hizmetlerle Kocasinan'da kişi başına düşen bu miktar 17,60 metrekareye ulaşmıştır. Dünya standartlarının üzerine çıkmamıza rağmen bunu kendimiz için yeterli görmeyerek, daha yeşil bir Kocasinan için gayretimizi devam ettiriyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak içindir' diye konuştu.

'KOCASİNAN IQ İLE GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNİ İNŞA EDİYORUZ'

Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) ile TEKNOFEST gibi teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Gençler ve çocukların hayal gücünü geliştiren, ufuklarını açan farklı konsept çalışmalarla, zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağlıyoruz. Günümüzde çocukların zihinsel gelişimini olumsuz yönde etkileyen televizyon, bilgisayar ve internet gibi alışkanlıklardan uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla, 'Kocasinan IQ' merkezi ile sistematik düşünme becerileri kazandırıyoruz. Robotik kodlama, yazılım ve yapay zeka eğitimleriyle gençler, kendilerinin tasarladığı ve ürettiği robotlarla yerli ve milli sanayinin temelini atıyorlar. Sınır tanımayan teknoloji festivalimiz KOCAFEST sayesinde, gençlerle birlikte akıllı şehirler inşa etmeyi ve Türkiye'yi geleceğe taşıyacak teknolojik donanımlı bir yeni Türkiye inşa emeyi hedefliyoruz. Kocasinan Teknoloji Festivali ile Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. KOCAFEST ile Anadolu'nun ortasında diktiğimiz bu dijital fidana, akıl, bilgi ve gayretle büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sinan Kütüphanelerimiz ise Türkiye için büyük bir kazançtır. Bu kütüphaneler, gençlerimizin ve çocuklarımızın daha donanımlı olmalarına katkı sağlamaktadır. Kocasinan Akademi 'KOCAMAN BİR AİLE' ile eğitimden sanata her alanda vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz ve birçok alanda yapılan hizmetlerle Kayseri'ye örnek uygulamalar kazandırdık. Bugüne kadar Kocasinan Akademi'den 9 yıl boyunca 145 binden fazla kişi faydalandı. Kocasinan Gençlik Merkezi'nde gençlerimiz, hem eğlenerek öğreniyor hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Çocuk Kulübü ile milli ve manevi değerlerimizin yanı sıra farklı etkinlikler düzenleyerek, çocuklarımızı hem bilgilendiriyor hem de eğlendiriyoruz. Her geçen yıl yoğun ilgi gören kulübümüzden, 18 farklı branşta ortalama olarak yılda 8 bin çocuk faydalanmaktadır' ifadelerine yer verdi.

'KOCASİNAN'DA YAŞAMAK AYRICALIKLIDIR' DEDİRTENE KADAR ÇALIŞACAĞIZ'

Kocasinan'ı hak ettiği şekilde daha ileri noktalara taşımak için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır' dedirtene kadar projeleri ve yatırımları artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.