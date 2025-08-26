Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde hayırsever iş insanı Abuzer Leman tarafından yaptırılacak 16 derslikli ilkokul için imza protokolünü imzaladı. Vali Ayyıldız, Leman’a eğitime katkılarından dolayı teşekkür etti.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde inşa edilecek 16 derslikli ilkokul için hayırsever iş insanı Abuzer Leman ile imza protokolü töreni düzenledi.

Törene Vali Erol Ayyıldız, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Soner Can katıldı.

Vali Ayyıldız, törende yaptığı konuşmada, hayırsever Abuzer Leman’a eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Bu protokol, Nilüfer ilçemize hayırlı olsun. Eğitime yapılan bu değerli katkı, çocuklarımızın geleceğine ışık tutacak” dedi.