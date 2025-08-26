Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 Yerleştirme Sonuçlarına göre Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) doluluk oranları lisans programlarında yüzde 95,45’e, ön lisans programlarında ise yüzde 99,78'e ulaştı. Toplamda 6 bin 965 yeni öğrenci DEÜ ailesine katılmaya hak kazandı.İZMİR (İGFA) - Uluslararası standartlarda eğitim vizyonu ile öğrencilerini geleceğe en güncel biçimde hazırlayan, Türkiye’nin en köklü araştırma üniversitelerinden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinde yine en çok ilgi gören üniversitelerden biri oldu.

ÖSYM'nin açıkladığı sonuçlara göre; bu yıl DEÜ’ye 4 bin 673’ü lisans, 2 bin 292’si ön lisans olmak üzere toplam 6 bin 965 yeni öğrenci yerleşti. Lisans doluluk oranı %99,45, ön lisans doluluk oranı ise yÜZDE 99,78 olarak gerçekleşti.

Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, sonuçların açıklanmasının ardından DEÜ ailesine katılan öğrencilere hoş geldiniz diyerek, “2025-YKS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte büyük ailemize katılan değerli öğrencilerimizi kutluyor, aramıza hoş geldiniz diyorum. DEÜ ailesine katılan öğrencilerimiz, eğitim hayatları ve kariyer yolculukları boyunca Dokuz Eylüllü olmanın ayrıcalığını yaşayacaklar. Modern kampüslerimiz, güçlü akademik kadromuz, sosyal ve kültürel etkinliklerimizle dolu bir üniversite hayatı sizleri bekliyor. Tarihî, kültürel ve doğal zenginlikleriyle harmanlanmış öğrenci dostu şehrimizde, sadece akademik başarılar değil; aynı zamanda unutulmaz anılar da biriktireceksiniz,” ifadelerini kullandı.

KAYITLAR EYLÜL’DE BAŞLIYOR

DEÜ’ye yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını 1-3 Eylül 2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinden; 1-5 Eylül 2025 tarihlerinde ise yüz yüze gerçekleştirebilecek. Öğrenciler, bu iki yöntemden yalnızca birini tercih edebilecekler.