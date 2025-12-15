Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, öğrencilerin sağlıklı beslenmesi, güne zinde başlaması ve eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması amacıyla hazırlanan 'İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Kahvaltı Desteği Projesi' için Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sıddık Kaya ile iş birliği protokolü imzaladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, özellikle hem aileleri hem de öğrencileri sevindiren proje kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara her ay düzenli olarak kahvaltılık paketlerin ulaştırılacağını söyledi. Projenin ilk adımını attıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan Kaymakamımız ve Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürümüz ile birlikte attığımız imzalarla başlatacağımız 'İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Kahvaltı Desteği Projesi'nin ilk adımını atmış bulunuyoruz. Kocasinan bölgesi sınırları içerisinde özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına her ay düzenli olarak kahvaltılık gıda paketlerini ulaştıracağız. Bu paketlerde öğrencilerin okula götürebilecekleri veya evde tüketebilecekleri temel kahvaltı ürünleri yer alacaktır. İnşallah önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek olan bu projeyi düzenli bir şekilde takip ederek sürdürecek ve ilkokuldan başlayıp ortaokula kadar uzanan süreçte ihtiyaç duyulan her noktada bu desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, desteklerinden dolayı İlçe Millî Eğitim Müdürümüze ve Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi adına kuracağımız iş birliğiyle şehrimize ve Kocasinan'ımıza hizmet üretmek, burada yaşayan hemşehrilerimize ulaşmak ve onların hayatına dokunmak için her türlü adımı atmış olacağız.' ifadelerini kullandı.

'EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK BİR PROJE'

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise devletin her koşulda vatandaşların yanında olduğunu ifade ederek, 'Devletimiz her zaman farklı düzeylerde zaruri ihtiyaçları bulunan vatandaşlarımızın yanındadır. İlçelerimizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, belediyelerimizin katkılarıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelerimize sürekli olarak destek sağlamaya çalışmaktadır. Hem halk günlerimizde hem de mahalle ve köy ziyaretlerimizde yine belediyemizle iş birliği içinde vatandaşlarımızın ihtiyaçları konusunda duyarlılık göstermekteyiz. Bu kapsamda hane ziyaretleri de gerçekleştiriyoruz ve ortalama her hafta 35 aileyi ziyaret ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya gayret ediyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği son derece önemlidir. Ekonomik nedenlerle okula devam edemeyen bir çocuk gördüğümüzde ya da duyduğumuzda kamuoyu vicdanında olduğu gibi bizim de vicdanımız sızlar. Çocuğun kahvaltı yapamadan okula gelmesi eğitim sürecini ciddi şekilde olumsuz etkileyen bir durumdur. Bu nedenle belediyemizin bu konudaki hassasiyeti son derece kıymetlidir ve inşallah örnek olur. Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak belediyemize hem ailelerin tespiti konusunda hem de proje sürecinde destek vermeye hazırız. Bu öğrencilerimiz arasında ihtiyaç sahibi olanlara kahvaltı desteği sağlanacak olması çok değerli bir adımdır. Ayrıca velilere uygun zamanlarda aylık teslimat yöntemi de son derece yerinde bir uygulamadır. Kıymetli Belediye Başkanımıza, bugüne kadar sunmuş olduğu diğer desteklerin yanı sıra eğitime yönelik bu önemli hizmet için de teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

PEDAGOJİK DEĞERLENDİRME YAPILDI

Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sıddık Kaya da projenin pedagojik açıdan kapsamlı şekilde değerlendirildiğini kaydederek, 'Bu projeyi oluştururken ilkokullardan iki rehber öğretmen ve iki okul müdürü ile bir araya gelerek işin pedagojik boyutunu değerlendirdik. Son derece önemli olan bu projeye rehber öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimiz tam destek vermiştir. Hem eğitim açısından hem de ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz adına çok büyük bir anlam ifade eden bu katkıları için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum.' şeklinde konuştu.

Öte yandan aylık periyotlarla okullarda uygun zamanlarda ailelere ulaştırılacak olan beslenme paketlerinin içerisinde; 21 adet kek, 21 adet sade süt, 700 gram kaşar peyniri, 1 kilogram beyaz peynir, yarım kilogram eritme peyniri, tereyağı, bal, tahin, pekmez, helva, zeytin, ceviz, fındık ve kuru üzüm bulunacağı bildirildi.