Bursa'da Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında okul kantinleri ile kırtasiyelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Ruhsat, hijyen, etiket ve yasaklı ürün satışı gibi konular titizlikle incelenirken, çalışma koşullarını sağlamayan işletmelere yasal işlem uygulandı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve Tüketici Hakları Koruma ekipleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ürünlere ulaşmaları konusundaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna uyulup uyulmadığını kontrol etti. İşletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının yanı sıra, satılan ürünlerin fiyatı, TL ibaresinin varlığı, gramajı ve içeriği gibi detaylar incelendi. Fiyat tarifelerine uyulup uyulmadığı da ayrıca kontrol edildi.

Denetimler sırasında, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan iki okul kantini hakkında yasal işlem başlatıldı.

Fiyat etiketi olmayan veya uygunsuz olduğu tespit edilen işletmelere tutanak tutuldu.

Gramaj bilgisi eksik olan ürünlerle ilgili de İl Ticaret Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere tespit tutanakları hazırlandı.