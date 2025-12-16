Ticaret Bakanlığı, yıl sonu kampanyalarına ilişkin denetimlerin aralıksız devam ettiğini duyurdu. Tüketicilere güvenli alışveriş için dikkat edilmesi gereken noktalar, satıcılara ise uymaları gereken yasal yükümlülükler hatırlatıldı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yılın bu son döneminde yoğunlaşan 'Yılbaşı İndirimleri' ve 'Yeni Yıl Fırsatları' gibi kampanyaları mercek altına aldı. Bakanlık, tüketiciyi yanıltıcı reklam ve indirim uygulamalarına karşı gerekli denetimlerin aralıksız sürdüğünü ve mevzuata aykırı davrananlara idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını duyurdu.

Bakanlık, tüketicilerin yeni yıl alışverişlerinde dikkat etmeleri gereken hususlarda; alışveriş öncesi gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve satıcı firma hakkında ön araştırma yapılması, 'Yıldızlı ürün', 'Fırsat ürünü' veya 'En iyi fiyat' gibi cazip ifadelerin hemen kabul edilmemesi; ürün fiyatlarının farklı mecralardaki emsalleriyle karşılaştırılması, İlan edilen indirim oranının piyasa gerçekleriyle uyumlu olup olmadığının sorgulanması, İnternet sitelerinin güvenliğinin (SSL sertifikası, 3D Secure) kontrol edilmesi ve sosyal medya yönlendirmelerinde markanın resmi sitesi olup olmadığına dikkat edilmesi, '1 alana 1 bedava' veya '3 al 2 öde' gibi kampanyaların şart ve koşullarının detaylı şekilde okunmasını istedi.

Tüketiciler, yaşadıkları mağduriyetleri Ticaret Bakanlığı Reklam Kuruluna https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur adresinden iletebileceği kaydedildi.

Bakanlık yazılı açıklamasında ayrıca, indirimli satış yapan satıcı ve sağlayıcıların uyması gereken yasal yükümlülükleri de şöyle hatırlattı: