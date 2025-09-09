Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Mesudiye Mahallesinde hayata geçirdiği ve şehrin önemli çekim merkezlerinden biri olan Kanal İnegöl projesi Mahmudiye Mahallesinde de Bedre deresi üzerinde DSİ iş birliğinde hayata geçirilecek. 2,3 km’lik hat sanayi bölgesini de kapsarken, dere üzerindeki 4 köprü ise komple yenilenecek.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin Mesudiye Mahallesinde 850 metrelik hat üzerinde gerçekleştirdiği şehrin ilk kapsamlı dere ıslahı projesi olan Kanal İnegöl hem bulunduğu bölgeye hem de şehre ciddi değer kattı. İnegöl’ün çekim merkezlerinden biri olan Kanal İnegöl projesinin devamı için de düğmeye basıldı. Bu defa Bedre deresinin Mesudiye’den Mahmudiye istikametine doğru Ahmet Türkel Çevre Yoluna kadar olan kısmında, sanayi bölgesini de kapsayan 2,3 km’lik hat üzerinde Kanal İnegöl-2 projesinin gerçekleştirileceği açıklandı. DSİ iş birliğinde yapılacak olan 600 milyon TL’lik dev projeyi Belediye Başkanı Alper Taban duyurdu.

İNEGÖLLÜLERİN HATIRALAR BİRİKTİRDİĞİ ALANLAR OLUŞTURULUYOR

İnegöl’ün dört bir yanında gerek Bakanlıklar gerekse de İnegöl Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalar olduğunu hatırlatan Başkan Taban, “Bunlar günün sonunda İnegöl’ümüzün, vatandaşlarımızın huzur bulduğu, oturup dinlendiği, hatıralar biriktirdiği nefes alanları olarak yaşıyor. En güzel örneği Kanal İnegöl projemiz. Kanal İnegöl’ün ilk etabı Mesudiye Mahallemizde yaklaşık 850 metrelik bir hat. Şimdi Mesudiye Mahallemizin karşı istikametinde, karayolunun karşısında Mahmudiye Mahallesi sınırlarında Bedre Deresi üzerinde benzer bir çalışmamız olacak” dedi.

İHALE İÇİN GÜN SAYIYOR

Karayolundan sonra çevre yoluna kadar yaklaşık 2,3 km’lik bir alan bulunduğunu hatırlatan Başkan Taban, “Bu dere hattı U kesit haline dönüştürülerek Eylül ayı sonu veya Ekim başında ihale edilecek. Bu hat üzerinde 4 tane köprümüz var. Köprülerin tamamı yenileniyor. Hem genişletilecek hem de yol akslarına göre ayarlanacak, güvenli geçişler sağlanacak. Dere kenarındaki ağaçlı yeşil alanlarda da yine rekreatif alanlar, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, sosyal donatı alanları yapılacak. Çevre yolu tarafındaki genişleyen kısımda yine spor alanlarımız olacak” diye konuştu.

Projenin ciddi bir bütçeye sahip olduğunu da vurgulayan Alper Taban, “Köprüler de dahil olmak üzere yaklaşık 600 milyonluk bir iş bu. DSİ Müdürlüğümüz çalışmalarını sürdürüyor. Allah izin verirse bu da yine İnegöl’ün namzet projelerinden biri olacak. Hem buradaki geçiş alanlarını daha sorunsuz hale getireceğiz hem de diğer alanlarda da kullanım alanları oluşturacağız” açıklamalarında bulundu.

Başkan Taban, açıklamasında projenin DSİ’nin ciddi çalışmalarıyla hayata geçtiğini de hatırlatarak DSİ 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz ve ekibine teşekkür etti.