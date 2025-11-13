Bursa Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'Çocuklar Depoda' etkinliğinde çocuklar, mutfaktan seramiğe, dramadan baskı sanatına uzanan atölyelerde hem eğlendi hem öğrendi.
BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde çocukları Pancar Deposu'nda buluşturdu. Farklı yaş gruplarına yönelik düzenlenen ücretsiz atölyelerde çocuklar, yaratıcılıklarını keşfetme fırsatı buldu.
'Çocuklar Depoda' etkinliği kapsamında dört farklı atölye gerçekleştirildi. Mutfak Atölyesi'nde küçük şefler önlüklerini giyip çikolatalı kurabiye yaptılar. Seramik Obje Yapım Atölyesi'nde çamurla şekil veren çocuklar, kendi tasarımlarını hayata geçirdi.
Baskıyla Kalemlik Tasarımı Atölyesi'nde her biri özgün kalemlikler hazırlarken, Oyunlarla Drama Atölyesi'nde oyun ve tiyatro teknikleriyle kendilerini ifade etmeyi öğrendiler.