Bursa'da Nilüfer Belediyesi, huzurevinde gerçekleştirdiği deprem ve yangın tatbikatıyla, afet farkındalığında kapsayıcı bir adım atarak yaşlı bireylerin güvenli tahliye bilincini güçlendirdi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, 12 Kasım Afetlere Hazırlık Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'nde özel bir deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Yaşlı bireylerin aktif katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, afet bilincinin toplumun her kesiminde yaygınlaşması açısından örnek bir uygulama oldu.

Nilüfer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen tatbikatta, huzurevi sakinleri ve personel gerçek bir acil durum senaryosuna göre hareket etti.

Sirenlerin çalmasının ardından görevliler, huzurevi sakinlerinin odalarına giderek güvenli tahliye sürecini başlattı. Yaşlı bireyler, görevlilerin desteğiyle yangın çıkış kapılarından hızla ve güvenli şekilde toplanma alanına ulaştırıldı. Senaryo gereği yaralanan bir kişi ise İlk Yardım ve Kurtarma ekipleri tarafından sedyeyle güvenli alana taşındı. Tatbikatta ayrıca personel, çıkartılan yangın senaryosuna yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı.

FARKINDALIK OLUŞTURULDU

12 Kasım Afetlere Hazırlık Günü'nde düzenlenen bu uygulama ile güvenli tahliye pratiğinin yanı sıra yaşlı bireylerin öz güvenini güçlendiren, bakım personelinin refleksini artıran ve toplumun en kırılgan kesimlerini koruma bilincini görünür kılan bir farkındalık oluşturuldu. Nilüfer Belediyesi yetkilileri, yaşlı bireylerin afet anında tahliyesinin fiziksel olarak daha zorlu olduğunu, bu nedenle bu tür tatbikatların hem sakinler hem de personel için hayati önem taşıdığını belirtti. Tatbikatın ardından hazırlanan raporla süreçte gözlemlenen eksikler değerlendirilecek ve huzurevine özgü acil durum planı güncellenecek.