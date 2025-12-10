Bursa'da İnegöl Belediyesi, Botanik Park'ta İnegöl için yeni bir yaşam alanı oluşturmak adına çalışmalara başladı. Yeni nikah ve etkinlik salonlarının da yer alacağı proje için ihale aşamasına gelindi. Projenin detayları da kamuoyu ile paylaşıldı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, şehri hem sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı sunacak hem de modern ve doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı olacak yeni bir proje için düğmeye bastı. Kentin gözde alanlarından biri olan Botanik Parkta kapsamlı bir dönüşüme imza atacak proje kapsamında İnegöl yeni nikah ve etkinlik salonları ile özel bir mekan kazanmış olacak.

PROJEDE NELER YER ALIYOR?

İhale aşamasına gelen projenin detayları da belli oldu. Projesi hazırlanan uygulama ile birlikte Botanik Park, İnegöl'de vatandaşların özel günlerine ve sosyal etkinliklerine ev sahipliği yapacak şekilde yeniden şekillendirilecek. Modern mimarisi ve ferah tasarımıyla dikkat çeken alanda farklı kapasitelere sahip çok sayıda mekân yer alacak.

En önemli özelliği, farklı büyüklükte yeni nikah salonlarını içerisinde barındırması olan projeyle, yeni nikah ve etkinlik salonları ilçe halkının hizmetine sunulacak. Botanik Park'ta vatandaşların özel günlerine değer katacak İnegöl Belediyesi nikah ve etkinlik salonları hayata geçirilecek. Modern, ferah ve doğayla iç içe yeni alanlarda; 100, 200 ve 700 kişilik nikah salonları, özel toplantı salonu, Gastro Kafe, Cam Etkinlik Salonu, Açık Nikah Alanı ve 317 araçlık otopark oluşturulacak.

İHALE İÇİN GÜN SAYIYOR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şehrin önemli ihtiyaçlarını giderecek projenin ihalesini yakında yapacaklarını duyurdu. İnegöl'de kültür merkezi noktasındaki eksikliğin de bu projeyle giderileceğini ifade eden Başkan Taban, 'Burada yer alacak salonlarda, kültür sanat etkinliklerimiz için de yeni bir sahne elde etmiş olacağız. Nikah Merkezi ve çok amaçlı salonun da içerisinde yer aldığı çalışmayı ihale etmek üzereyiz. Projenin şehrimizin sosyal yaşamına önemli bir değer katacağına inanıyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Botanik Park, İnegöllülerin özel günlerini daha konforlu, modern ve doğal bir ortamda gerçekleştirebilecekleri önemli bir merkez haline gelecek' dedi.