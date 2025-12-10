Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi, çeşitli nedenlerle uzuv kaybı yaşayan özel gereksinimli bireylere umut oluyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik vizyonuyla hayata geçirilen Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi, kısa sürede Türkiye'nin örnek gösterilen merkezlerinden biri haline geldi. Bir bina olmanın ötesinde, kolunu, bacağını, yürüyüşünü ve umudunu kaybeden vatandaşlara yeniden hayat şansı sunan merkez, başarılarıyla dikkat çekiyor.

Şubat 2024'te hizmete başlayan merkez, 826 metrekare alan üzerinde, 530 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor. Protez-ortez teknikerlerinden fizyoterapistlere kadar farklı uzmanlıkların birlikte çalıştığı merkez, üniversitelerle yürütülen iş birlikleri sayesinde en güncel yöntemleri uyguluyor ve her protezi kişiye özel olarak hazırlıyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLAN TEST SOKETİ SİSTEMİ İLE KULLANICI ODAKLI BİR HİZMET YÜRÜTÜLÜYOR

Merkez, Türkiye'de ilk kez 'test soketi' uygulamasını standart hale getirdi. Bu sistem, üretilen protezlerin sadece takılıp gönderilmesini değil, kullanıcının konforunun, dengesinin ve hayat kalitesinin test edilmesini sağlıyor. Böylece hem vatandaş memnuniyeti artıyor hem de revizyon ihtiyacı en aza indiriliyor.

TEK FİZYOTERAPİSTLİ MERKEZ, 10 KAT ÜSTÜ KAPASİTE

Türkiye'de bünyesinde fizyoterapist bulunduran tek protez-ortez merkezi olan Buğday Tanesi, vatandaşların protezlerine daha hızlı adapte olmasını sağlıyor. Bu sayede günlük hayata dönüş süresi kısalırken özgüven de güçleniyor. Üretim kapasitesi ise Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Türkiye'de benzer merkezler aylık 3 ila 10 protez üretebilirken, Gaziantep'teki merkez aylık 100 proteze kadar ulaşmış durumda.

6 Şubat depremlerinden sonra harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 'Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz' projesiyle 11 ilde depremden etkilenen vatandaşlara ücretsiz protez desteği sağladı. Merkez, proje kapsamında bin 100 kişiye ücretsiz ortez ve protez hizmeti verirken, toplamda bin 460 vatandaşa doğrudan destek sundu.

BAŞKAN ŞAHİN: 'BİR ÇOCUĞUN YENİDEN KOŞMASI DEMEK:'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, merkezin insan hayatına dokunan yönünü şu sözlerle anlattı:

'Her bir protez, bir insanın yeniden yürüyebilmesi, bir çocuğun yeniden koşabilmesi, bir annenin yeniden sarılabilmesi demek. Bizim için bu başarı rakamlardan çok daha fazlası. İnsanı yaşatmanın, umudu büyütmenin adı.'

Şahin, merkezin Gaziantep Modeli'nin bir yansıması olduğunu vurgularken, 'Kimseyi geride bırakmayan, herkesin eşit imkanlara sahip olduğu bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.