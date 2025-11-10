TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu'nun düzenlediği söyleşide, Uludağ'ın doğal ve kültürel mirasının korunması, turizm baskısı ve rant tehlikelerine karşı yürütülen mücadele masaya yatırıldı.

BURSA (İGFA) - BAOB Ortak Salon'da düzenlenen '100. Yılında Uludağ Dayanışması' söyleşisi, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Korkut'un açılış konuşmasıyla başladı. Korkut, Uludağ'ın yalnızca yüksekliğiyle değil, doğası, tarihi ve kültürel değerleriyle 'Ulu' olduğunu vurgulayarak, doğa ve kültürün korunmasının önemine dikkat çekti.

Söyleşide Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve DOĞADER YK Üyesi Sedat Güler, Uludağ'ın korunması için yürüttükleri çalışmalar ve doğa ile kültürel mirasın bütünlüğünü koruma çabalarını aktardı.

Söyleşinin ikinci bölümünde Bursa Barosu Çevre Komisyonu Başkanı Av. Eralp Atabek ile Türkiye Ziraatçılar Derneği Bursa Şubesi YK Üyesi Fikret Gizir, hukuki ve toplumsal mücadele örneklerini paylaştı.

Etkinlik, Uludağ'ın sorunlarını ve dayanışmayı anlatan '(T)ALAN, bir Uludağ belgeseli' gösterimi ile sona erdi.

Katılımcılar, Uludağ'ın doğal güzelliklerini, endemik bitkilerini ve kültürel mirasını korumanın hem bugünün hem de geleceğin sorumluluğu olduğunu vurguladı.