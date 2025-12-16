Eskişehir'in meşhur soğuklarının kendini hissettirmeye başladığı bu günlerde, Büyükşehir Belediyesi kadınları spora davet ediyor. Soğuk havada evde oturup kilo almak yerine daha zinde ve dinamik kalmak isteyen kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'nin spor merkezlerinde buluşuyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir ​Büyükşehir Belediyesi, 3 farklı spor merkezinde kadınlara yönelik çeşitli branşlarda ücretsiz spor eğitimleri sunmaya devam ediyor.

Eğitimler, yaz kış demeden devam ederken, kadınlar bu imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. ​Spor merkezlerinde sunulan branşlar arasında tüm vatandaşlara fitness ve halk oyunları, sadece kadınlara ise yoga, pilates, zumba, aerobik, gibi çeşitler bulunuyor.

KADINLARDAN TAM NOT

​Eğitimlere katılan kadınlar, sunulan imkânlar için Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkürlerini iletti. Zumba yapan kadınlar, 'Sayın Başkanımız Ayşe Ünlüce o kadar güzel imkânlar tanıyor ki biz kadınlar için. Ben sporu çok seviyorum, zumbayı çok seviyorum. İyi ki bu şehirdeyim.' ifadelerini kullandı.

​Bir başka vatandaş da, 'Çocukları okula bırakıp kendimize burada vakit ayırıyoruz. Spor yapmamız şart. Soğuk havada evde oturup kilo almamalıyız. Çok güzel geçiyor, herkesi bekliyoruz. Daha zinde ve daha dinamik hissediyoruz.' şeklinde konuştular.

​Eğitmenler ise, hem spor yapmak hem eğlenceli vakit geçirmek hem de sosyalleşmek isteyen herkesi merkezlerine davet ediyor.

3 FARKLI MERKEZDE EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

Gültepe Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi'nde; yetişkinler için fitness, yoga, zumba, pilates ve halk oyunları, çocuklar için ise cimnastik (6-8 yaş), masa tenisi (8-14 yaş) ve halk oyunları (9-12 yaş) branşlarında eğitimler veriliyor.

Şirintepe Spor Merkezi'nde; yetişkinlere yönelik fitness, yoga, zumba, pilates, aerobik ve halk oyunları, çocuklara yönelik cimnastik (6-8 yaş), masa tenisi (8-14 yaş) ve halk oyunları (9-12 yaş) branşlarında eğitimler düzenleniyor.

Sütlüce Mahallesi'nde bulunan Şehit Tarkan Karaca Spor Merkezi'nde ise yetişkinler için fitness eğitimleri veriliyor.

2026 OCAK AYINDA KAYITLAR BAŞLIYOR

Diğer yandan 2025 yılı üçüncü dönem eğitimleri 17 Ocak tarihinde sona ererken, 2026 yılının birinci dönem kayıtları da Ocak ayında başlayacak. Kayıt sürecine ilişkin duyurular, ebbsporeskisehir ve ebbetkinlik sayfaları üzerinden paylaşılacaktır.