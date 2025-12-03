Milas Belediyesi vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmesi ve trafik sıkışıklığını en aza indirmek için yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi, Milas-Bodrum Karayolu'na bağlanacak olan yeni hastane yolunun önemli bir kısmını tamamladı.

Alanda yoğun çalışmalar gerçekleştiren ekipler, yol açım çalışmalarıyla başlayan süreçte, yol genişletme faaliyetlerini tamamlamasının ardından duvar örme çalışmalarını sürdürüyor. Tamamlandığında vatandaşlarımızın hastaneye ulaşımını oldukça rahatlatacak olan yol Milas Belediyesi'nin önemli bir yatırımı olarak göze çarpıyor.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz çalışmaların başladığı andan itibaren alana sık sık ziyaret gerçekleştirerek işlerin ilerleyişini yerinde takip ediyor. Bugün alanı bir kez daha inceleyen Başkan Topuz, alanın son halini gördü. Milas Belediyesi olarak önemli bir hizmeti hayata geçireceklerini belirten Başkan Topuz, 'Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmesi ve trafik sıkışıklığını en aza indirmek için yeni hastane yolunda hummalı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çalışmaların başladığı ilk andan itibaren alana sık sık ziyaret gerçekleştirerek işlerin ilerleyişini yerinde gördük. Son aşamada yol çalışmamızın büyük bir bölümünü tamamlamış bulunmaktayız. Taş duvar örme işlemlerinin devam ettiği yolumuzda bir an önce tüm çalışmaları tamamlayıp vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun' dedi.

