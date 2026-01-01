Sakarya Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kampüs Mutfak ile temiz, hijyenik ve uygun fiyatlı yemek hizmetini yıl boyunca kesintisiz sürdürürken, ilk günden itibaren yoğun ilgi gören uygulama öğrencilerin güvenle yöneldiği kalıcı bir hizmete dönüştü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Nisan ayında üniversite öğrencilerinin uygun fiyatlı ve sağlıklı yemeğe erişimini sağlamak amacıyla hizmete açtığı Kampüs Mutfak ile 2025 yılı boyunca 105 bin öğrenciyi ağırladı. Yusuf Alemdar'ın talimatıyla öğrencilere kazandırılan proje, kampüste kendisine güçlü bir yer edindi ve öğrencilerin vazgeçilmezi oldu.

ARTAN YAŞAM MALİYETLERİ

Nisan ayından yıl sonuna kadar geçen süreçte yaklaşık 105 bin öğrenciye hizmet veren Kampüs Mutfak, özellikle sınırlı bütçeyle eğitim hayatını sürdüren gençler için önemli bir kolaylık sağladı.

Günlük yaşamın en temel ihtiyaçlarından biri olan yemeğe erişimi ekonomik hale getiren hizmet, öğrencilerin eğitim sürecine odaklanmasına da katkı sundu.

SADECE UYGUN FİYAT DEĞİL, GÜVEN VE KALİTE

Kampüs Mutfakta sunulan hizmet, ekonomik olmanın ötesinde kaliteyi ön planda tuttu. Uygulanan fiyat dengesiyle öğrenciler, ortalama 75 TL'ye çorba, pilav ve ana yemekten oluşan doyurucu bir öğüne erişebildi.

Bu hizmet anlayışı doğrultusunda günlük 12-15 çeşit yemeğin hazırlandığı mutfakta tüm süreçler hijyen standartlarına uygun şekilde yürütülerek, öğrencilerin güvenle tercih ettiği bir lokasyon oldu.