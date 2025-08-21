Bursa İnegöl’de 12 bin koloni ile yapılan bal üretiminde hasat başladı.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile Bursa Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şenol Yoğurtçu bal hasadına katıldı. Zengin florası ile bal üretimine elverişli bir bölge olan İnegöl’de elde edilen balda yapılan ölçümlerin, Türkiye’nin en değerli balları arasında bulunan Anzer balının prolin değerine yakın sonuçlar verdiği açıklandı.

İnegöl’de bal hasadı başladı. Endemik bitki örtüsü zengin bir floraya sahip olan İnegöl’de bu yıl 240 dolayında işletme 12 bin arı kolonisi ile bal üretimi gerçekleştirirken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile Bursa Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şenol Yoğurtçu Yeniceköy Mahallesinde Recep Pal’a ait kovanlarda yapılan bal hasadına eşlik etti.

“İNEGÖL BALI NEREDEYSE ANZER BALINA YAKIN KALİTEDE”

Bursa Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şenol Yoğurtçu, bal hasadı öncesi yaptığı açıklamada İnegöl’ün bal kalitesine dikkat çekti. İlçede 240 işletme ve 12 bin aktif kovanla yaklaşık 50 ton bal üretildiğini belirten Yoğurtçu, “İnegöl’ün florası çok zengin. Dağlık bölgelerde üretilen ballarımızın prolin değeri 850’ye kadar çıkıyor. Bu, Anzer balına yakın kalite demek” dedi. Kestane, ayçiçek, akasya ve karaçalı gibi çeşitlerin yetiştiği İnegöl’ün arıcılık açısından büyük potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bal hasadının ötesinde arıcılıkta farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Kalite ve verimi artırmak istediklerini vurgulayan Taban,'' Arıyı yaşatmamız lazım. Arı yaşarsa arkada bütün ekosistem dengeye gelmiş oluyor. Arka planda yaşanan ilaçlama ve benzeri sorunları da mutlaka düzeltmemiz gerekiyor. Düzeltmediğimiz zaman ekosistemin de aslında bozulmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla bunun önüne geçmemiz lazım” diye konuştu.

İNEGÖL ÇOK DEĞERLİ BİR ŞEHİR

İnegöl’ün değerine dikkat çeken Belediye Başkanı Alper Taban, şehrin sadece sanayiyle değil, tarım ve gastronomiyle de öne çıkması gerektiğini vurguladı. Taban, “İnegöl üreten bir şehir. Verimli tarım arazilerimiz, zengin meyve çeşitliliğimiz var. Artık gastronomiyle de anılmak istiyoruz. Bal da bu zenginliğin bir parçası olacak” dedi. Üniversitelerle yürütülen çalışmalarla İnegöl Gastronomisi’nin tanıtımı hedefleniyor.

İNEGÖL’DE 55 TON BAL ÜRETİMİ YAPILIYOR

“İnegöl’de arıcılık sistemine kayıtlı 240 arıcımız mevcut ve yaklaşık 12 bin civarında arı kolonisi olduğunu biliyoruz. Ülkemizde yaklaşık 115 bin ton ile dünyada ikinci sırada üretime sahibiz. Bu çok kıymetli. İnegöl’de durum nasıl? İnegöl’de de 55 ton bal üretimi gerçekleşmekte. Bizler iyi ve kaliteli bal üretme çabamıza devam edeceğiz. İnegöl’ün balı iyidir, kalitelidir tercihine bunu döndürmeliyiz.”