Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un su sorununu çözmek için 2 milyar TL’lik desalinasyon tesisi projesini hayata geçiriyor. Ekinanbarı kaynağından yılda 20 milyon metreküp su sağlayacak tesis, Türkiye’nin en büyük arıtma tesisi olacak.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Bodrum’un yıllardır süren su sorununa köklü bir çözüm getirmek için tarihi bir adım attı.

Milas-Bodrum arasındaki tuzlu Ekinanbarı su kaynağını içme suyuna dönüştürecek, yaklaşık 2 milyar TL maliyetli desalinasyon tesisi projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Türkiye’nin en büyük kapasiteli arıtma tesisi olacak bu proje, Bodrum’un su ihtiyacını karşılayacak.

YILDA 20 MİLYON METREKÜP SU ÜRETİMİ

İki etapta inşa edilecek tesis, her etapta günlük 62.266 metreküp su arıtarak yılda toplam 20 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak. Ekinanbarı kaynağından alınacak su, fiziksel, kimyasal ve ileri arıtma süreçleriyle sağlıklı içme suyuna dönüştürülecek. Tesis, su alma yapısı, ters ozmos, remineralizasyon, dezenfeksiyon üniteleri ve iletim hatları gibi modern altyapıya sahip olacak.

BAŞKAN ARAS: “BODRUM’UN GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un su sorununu çözmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti: “Yaz aylarında artan nüfus ve patlayan hatlar su sorununu büyütüyordu. Ana isale hatlarının yüzde 50’sini yeniledik, sondaj kuyuları açtık ve mevcut sistemleri iyileştirdik. Ancak kalıcı çözüm için Ekinanbarı desalinasyon tesisi projesini başlattık. Bu tesis, Bodrum’un susuzluk çilesini bitirecek ve geleceğini güvence altına alacak” Aras, artan kuraklığa karşı deniz suyu arıtmanın önemine dikkat çekerek, “Bu tesis, sadece bugünü değil, gelecek nesilleri düşünerek planlandı. Muğla’nın marka değerini yükseltecek ve turizm potansiyelini güçlendirecek” dedi.

Başkan Aras, projenin onayında emeği geçen Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever’e teşekkür etti.