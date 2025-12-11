CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te yaptığı açıklamada tarımdaki sorunlara dikkat çekerek zeytinde yaşanan rekolte kaybına, sigorta ödemelerindeki aksamalara ve iklim değişikliğinin etkilerine vurgu yaptı.

ANKARA (İGFA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında tarım sektöründe yaşanan güncel sorunları değerlendirdi. Zirai don olaylarının ardından ülke genelinde şiddetli bir kuraklığın yaşandığını belirten Gürer, bu sürecin tarımsal üretime ciddi zarar verdiğini söyledi. Bazı çiftçilerin zararı için sigorta ödemeleri yapılırken bazı üreticilerin ödemelerden yararlanamadığını ifade eden Gürer, uygulamadaki eşitsizliğe dikkat çekti.

Zeytinyağı ihracatında Türkiye'nin potansiyelin gerisinde kaldığını belirten Gürer, iklim değişikliği nedeniyle zeytinde yeni bir üretim ve pazarlama stratejisinin zorunlu hale geldiğini söyledi.

CHP'li Gürer, '2025 yılı için öngörülen yüzde 34,7'lik kayıp, ilerleyen dönemlerde daha büyük sorunların kapıda olduğunu gösteriyor. Zeytinde kooperatifleşme çiftçi için kritik önemde. Bölgelere göre üretim maliyetleri, toprak yapısı ve ekolojik şartlar değişiyor. Bu nedenle bölge bazlı destek politikaları geliştirilmelidir' dedi.

Üreticilerin sorunlarını Meclis'te gündeme getirmeye devam ettiklerini belirten Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulunarak, 'Zeytin üreticisinin sorunları büyüyor. Üreticiyi sahada dinleyin, kalıcı çözümler üretin. Hem stratejik değere sahip hem de ihracat potansiyeli yüksek bir ürünün katma değerli şekilde yurt dışına satışını artıracak politikalar geliştirilmelidir.' dedi. Gürer, zeytinde rekolte kaybı, artan maliyetler ve pazarlama sorunlarının çözümü için kapsamlı bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu da vurguladı.