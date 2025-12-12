CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, futbolda bahis soruşturmasını değerlendirerek Türk futbolunun arınmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Sarıgül, altyapıya önem verilmesi ve manipülatörlerin futbolla ilişkisinin kesilmesi çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesini eleştirdi. Sarıgül, bütçenin spora yeterli pay ayırmadığını belirterek, 'Bu bütçe faiz bütçesidir. Cebimizdeki para faize gittiği için spora ve gençlere kalmıyor' dedi.

Sarıgül, ülkedeki sporcu ve tesis sayısının artmasının tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak, 'Sporda başarı sadece sayılarla anlatılmaz. Sporu tüm branşlarıyla ülkemize yayabildiniz mi, kalitesini yükseltebildiniz mi, altyapı sorunlarını çözebildiniz mi? Maalesef hayır.' dedi.

'FUTBOLDA TEMİZ ELLER OPERASYONU ŞARTTIR'

Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'futbolda bahis' soruşturmasına atıfta bulunarak, Türk futbolunun ciddi bir arınmaya ihtiyacı olduğunu ifade ederek, 'Geldiğimiz nokta makyajla kapatılmayacak kadar bir cerrahi müdahale gerektiriyor. Nereye giderse gitsin, kime dayanırsa dayansın maçları manipüle eden herkes ortaya çıkarılmalı ve futbolla ilişkisi mutlaka kesilmelidir. Türk futbolunu kirleten futbolcuların futbol hayatı bitirilmelidir.' diye konuştu.

Sarıgül ayrıca, oyuncu eksilen kulüplere transfer yasağı getirilmesi ve kulüplerin altyapıdan oyuncularla mücadeleye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Milletvekili, Türkiye'de futbol kulüplerinde 400'den fazla yabancı oyuncu bulunduğuna dikkat çekerek, yabancı futbolcular yerine altyapıya yatırım yapılması gerektiğini vurguladı. Sarıgül, 'Bunlar yapılmadan, bu düzen değişmeden ülke futbolunu ayağa kaldıramayız. Futbolda temiz eller operasyonu şarttır.' dedi. Sarıgül'ün açıklamaları, sporda şeffaflık, altyapıya önem ve genç yeteneklerin desteklenmesi yönünde güçlü mesajlar içeriyor.