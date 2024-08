Ağustos ayının sonlarına doğru yaklaşırken Herkes Duysun ekibi olarak Çamlıca Pazarının nabzını tuttuk. Bakalım pazarda meyve fiyatları nasıl? Üreticiler neler düşünüyor?BURSA (İGFA) - Yüksek sıcaklıklar sebze ve meyvede üretim kaybına neden olurken akaryakıta gelen zamlar, gübre ve çiftçi maliyetleri de çiftçiyi üzmeye devam ediyor.

“GEÇEN HAFTA 40 LİRAYDI ŞİMDİ 25 AMA YÜZÜNE BAKAN YOK”

Bursa Çamlıca Pazarı esnaflarından Ahmet Güneş, bu hafta meyve fiyatlarının uygun olduğunu belirtti. Vatandaşlar tatilde oldukları için satışların düşük olduğuna dikkat çeken Güneş, “Şeftali 2 kilo 50 lira, armut 2 kilo 50 lira, erik 15 lira, üzümler 40-50 lira, incir 60 liraya düştü. Vatandaş tatilde olduğu için pazar boş. Geçen hafta 40 lira olan meyve, bu hafta 25 lira ama yüzüne bakan yok.” şeklinde konuştu.

“HER ŞEY PAHALI, BU MEYVEYE DE YANSIYOR”

Meyve ve sebze satıcısı İzzet Sevim ise her şeyin çok pahalı olduğunun, bunun da meyve ve sebzeye yansıdığının altını çizerek, “Mazot pahalı, çiftçiden ürün alan aracılar da fiyat koyuyor. Çok güneş olunca mal dayanmıyor, çürüyor. Her an fiyatlar yükselebilir.” dedi.

“KİLOSU 100 LİRA OLAN TAZE FASULYE PAHALI MI?”

Bugün ilk kez pazara çıkan ve taze fasulye satan bir üretici, “Vatandaşlar pahalı diyorlar, aslında pahalı değil. Mudanya Pazarı’nda 120 liraya satıyorlarmış, ben burada kilosu 100 liraya taze fasulye satıyorum. Kendi ürünüm, her şeyiyle kendim uğraşıyorum. Hayvanlarım var, zaten bir daha pazara gelemem, bahçede satıyorum.” ifadelerini kullandı.