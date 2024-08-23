İzmit Belediyesi, Nebihoca Mahalle Muhtarı Beytullah Tekerli ile bir araya gelerek mahallede inceleme gezisinde bulunduKOCAELİ (İGFA) - Kırsal mahallelerdeki ihtiyaçları yerinde tespit eden İzmit Belediyesi, inceleme gezisine Nebihoca Mahallesi’nde devam etti. Mahalle Muhtarı Beytullah Tekerli ile bir araya gelen belediye yöneticileri ihtiyaç ve talepleri tek tek not aldı.

GENİŞ KATILIM

İnceleme gezisinde İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Lütfü Obuz ve Muhammet Ertürk, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Temizlik İşleri Müdürü Sedat Çakır, Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu, Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal, Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kuntaş, Köy Hizmet Masası Sorumluları Turgay Oruç, Ali Filiz ve İsmail Akdeniz, Teknik Danışman Hakan Yalçın hazır bulundu. Programda Süverler Mahalle Muhtarı Neşet Akdeniz de yer aldı.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Mahalle sakinleriyle de sohbet eden belediye yetkileri talep edilen hizmetlerle ilgili çalışma yapılacağını kaydetti. Muhtar Tekerli, taleplerin karşılanması noktasında kendilerine samimiyetle yaklaşan ve çözüm önerileri üreten İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini iletti.