Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kadın istihdamını ve yerel üretimi güçlendirmeye yönelik çalışmaları Konyaaltı'ndan Korkuteli'ne uzanan bir hikayeye dönüştü.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, turunç meyvesi toplayarak, kadınların üretimine destek oldu. Toplanan turunçlar kadın kooperatiflerinin elinden lezzetli turunç reçellerine dönüşürken Başkan Vekili Özdemir, yerel ürünlerin sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı.

Konyaaltı Gürsu Mahallesi'nde gerçekleşen turunç toplama etkinliğine Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 7 Renk Kadınları Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayten İnce, Antkor Ekolojik Armoni Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nden Hayriye Alimoğlu, Gürsu Mahalle Muhtarı Özlem Saday ve kooperatif üyeleri katıldı. Başkan Vekili Özdemir, kadınlara destek olmak amacıyla ağaca çıkarak, turunç meyvesi topladı.

Başkan Vekili Büşra Özdemir'in topladığı turunçlar, kadın kooperatiflerin ellerinde geleneksel yöntemlerle işlenmeye gitti. Başkan Vekili Özdemir, kadınların Antalya'nın simgesi turunçlara çok önemli değer kattığını belirterek, üreten kadınlara destek olmak amacıyla turunç topladığını söyledi.

DOĞAL YÖNTEMLERLE TURUNÇ REÇELİ

Kooperatif üyesi kadınlar turunçları ilk olarak yıkıyor. Daha sonra kabukları rendelenen turunçlar, dilimlenerek ipe asılıyor ve acısının geçmesi için dinlendiriliyor. Kaynatma, haşlama ve süzme aşamalarından geçirilen turunçlar hazır hale getirilerek paketleme işlemi yapılıyor. Antalya'nın simgesi turunçlar daha sonra kavanozlarda satışa sunuluyor. Katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan reçeller, hem yerel pazarlarda hem de kooperatif aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmaya hazırlanıyor. Kadın emeğiyle üretilen turunç reçelleri, Korkuteli'nin yerel değerlerini yaşatırken aynı zamanda kadınların kendi ayakları üzerinde durabildiği bir başarı hikâyesine dönüşüyor.

BÜYÜKŞEHİR'İN DESTEĞİ ÖNEMLİ

7 Renk Kadınları Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayten İnce, yaklaşık 3 yıldır Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen turunç toplama etkinliğinden çok memnun olduklarını belirterek 'Büyükşehir arkamızda olduğu sürece kadınlar olarak çok güçlüyüz' dedi.

GELENEKSEL LEZZETLER KADIN EMEĞİYLE MARKALAŞIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı olan tesiste gıda mühendisi olarak görev yapan Meltem Uz, el emeğiyle üretilen ve yapımı oldukça zor olan turunç reçelinin büyük ilgi gördüğünü belirterek kadın kooperatiflerine verdikleri desteklerden bahsetti. Uz, 'Tesislerimizde üretim yapan kadınlarımıza yer desteğinin yanı sıra ücretsiz elektrik, su, teknik destek, lojistik destek gibi alanlarda da yardımcı olmaktayız. Ayrıca yapmış olduğumuz festival ve organizasyonlarda kadın kooperatiflerine el emeği ürünlerini satmaları için ücretsiz stant desteğinde bulunmaktayız. Üretim tesislerimizde 3 farklı kadın kooperatifi, 3 farklı alanda üretim yapmaktadır. Kadınlarımız bu tesiste üretmiş oldukları ürünleri yine bu tesiste satışa sunmaktadırlar' dedi.

ANNE ELİ DEĞEN REÇELLER

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Kadın Kooperatifleri Üretim ve Satış Alanı'ndan kadınların üretmiş olduğu el emeği göz nuru ürünlerden satın almaya gelen Nurten Yurtlu 'Burada değişik tatları bulabiliyoruz, hepsi el yapımı zaten. Özellikle turunç reçeli almaya geldim. Çünkü, bu çocukluğumun tadı. Rahmetli anneciğimin yaptığı gibi hiçbir yerde bulamıyorum. Burada bu tadı yakaladıktan sonra da buranın müdavimi olduk' diyerek tesisten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YEREL ÜRETİCİYE DESTEK

Tesisi ziyaret eden bir diğer misafir Kamile Özlü ise 'Korkuteli'ne yeni taşındım. Burayı da yeni keşfettim. Ürünlerini çok beğendim çünkü çevre çiftçilerden aldıkları ürünleri burada işleyip, tertemiz mutfakta üretim yapıyorlar. Böylece yerel üreticiye de destek oluyorlar. Bende ürünlerimi buradan alıyorum. Buraya gelip pazar kahvaltılarını da yapabiliyoruz. Yakınımda böyle bir tesis olduğu için çok mutluyum' diyerek Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tesis için tüm kadınlar adına teşekkürlerini iletti.