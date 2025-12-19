Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen BUDO'nun İstanbul seferlerinde 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle önemli bir değişikliğe gidiliyor. Mudanya-Eminönü-Sirkeci hattında hizmet veren seferlerin İstanbul yanaşma noktası, Kabataş Transfer Merkezi olarak değiştiriliyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul seferlerinde yeni bir düzenlemeye gidiyor.

BUDO yetkilileri, değişiklikle birlikte İstanbul'daki ulaşımın daha merkezi ve transfer imkanları açısından daha rahat hale geleceğini belirtirken, metro, tramvay, füniküler ve deniz ulaşım hatlarının kesişim noktasında yer alan Kabataş Transfer Merkezi sayesinde Taksim, Karaköy, Eminönü, Sultanahmet, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy gibi önemli merkezlere tek noktadan ulaşım imkânı sunulacağı kaydedildi.

Kabataş-Taksim Füniküler Hattı ile şehir merkezine dakikalar içinde erişim sağlanırken, Bağcılar-Kabataş tramvay hattı aracılığıyla Tarihi Yarımada'ya kesintisiz ulaşım mümkün olacak. Şehir hatları ve deniz motoru seferleriyle boğaz hattı ve Anadolu Yakası bağlantıları da kolaylaşacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İstanbul'un en önemli ulaşım merkezlerinden biri olan Kabataş Transfer Merkezi'nin bu hedef doğrultusunda BUDO seferleri için kritik bir rol üstleneceğini dile getirirken, yolcuların 1 Ocak 2026 Perşembe gününden sonraki seyahat planlamalarını bu değişikliği dikkate alarak yapmalarını istedi.