Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 100 yıllık tarihi yeniden canlandırarak yıkık ve bitap haldeyken ayağa kaldırdığı Tarih Kuyudibi Konağı'nın inşası, Osmanlı mimarisinden taşıdığı izler ve Adapazarı tarihinden taşıdığı esintilerle tamamlandı. Konak, son haliyle şehre yakışır tarihi bir değere dönüştü.

SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkıyor ve günümüze kazandırmak için hassas bir çalışma yürütüyor. Bu anlayışın bir örneği olan Tarihi Kuyudibi Konağı'nda da 1 asırlık yaşayan değerin Sakarya'ya kazandırılması için önemli bir adım atılmıştı.

1922 yılında inşa edilen 103 yaşındaki yapıda işlemler tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi, 100 yılı aşkın süredir ayakta olan şehrin simge yapılarından olan konağı restore etmek için takdir gören bir çalışma ortaya koydu ve yapıyı şehrin tarih mirasına kazandırdı.

HER KATA AYRI BİR ÖZEN:

Çalışmalar süratle ilerledi ve 3 katlı konağın tüm katları özel bir işçilikle yeniden inşa edildi.Horasan harcından yapılan ince ve kalın sıvanın ardından kaba inşaatı bitti ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan yapı, yoğun bir mesainin ardından son görüntüsüne kavuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Sakarya'mızın tarihi, bizim taşıdığımız en önemli mirastır. Bu düşünceyle şehrimizin dört bir yanında, geçmişten izler taşıyan her türlü değer, gözbebeğimizdir. Kuyudibi'ndeki bu konağı hamdolsun başlattığımız çalışmayla yeniden canlandırdık ve yaşattık. 1 asrı aşkın süredir tarihin en büyük şahidi olan Tarihi Kuyudibi Konağımız hayırlı uğurlu olsun' dedi.