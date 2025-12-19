Bunlar da ilginizi çekebilir

Yunanistan, Türk yatırımcılar için rekor talep görüyor

Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dost ülkelere 2026 yardımları için yeni limit belli oldu

Destekleme ödemelerinin ayrıntıları ise şöyle:

Yumaklı paylaşımında, 'Alın teriyle büyüyen üretimi destekliyor, üreticimizin yanında durmayı sürdürüyoruz. 2 milyar TL tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun' ifadelerine yer verdi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere yönelik tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Prysmian işçileri Mudanya'da bir saatlik iş bıraktı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar TL tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.