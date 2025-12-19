Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar TL tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.
ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere yönelik tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yumaklı, alın teriyle üretim yapan çiftçilerin desteklenmeye devam edildiğini belirtti.
Yumaklı paylaşımında, 'Alın teriyle büyüyen üretimi destekliyor, üreticimizin yanında durmayı sürdürüyoruz. 2 milyar TL tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun' ifadelerine yer verdi.
Destekleme ödemelerinin ayrıntıları ise şöyle: