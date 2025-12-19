Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 6 aydan uzun süredir trafikte olmayan ve kullanım haklarını kaybeden servis 'S' plakası ve ticari taksi 'T' plakası sahiplerini tescil işlemleri konusunda uyardı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'de 6 aydan uzun süre trafikten çekilip, kullanım haklarını kaybetmiş olan servis ve taksi plaka sahiplerini uyaran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 'S' ve 'T' plaka sahiplerinin Ulaşım Daire Başkanlığı'na başvuru işlemlerini yaparak ilgili yönetmeliklerde yer alan hükümlere göre tescil işlemlerini kısa sürede tamamlamaları gerektiği belirtildi.

90 GÜN İÇİNDE BAŞVURULAR ALINACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; 'Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/12/2025 tarih ve 2025-903 sayılı kararıyla, '6 (altı) ay boşta kalma süresini ihlal eden' 'T' ticari taksi plakası ve 'S' servis plakalarının tekrar tescilinin yapılması hakkında başvuru süreci başlatılmıştır.

Bu kapsamda, resmi internet sitesinde yapılan duyuru tarihinden itibaren plaka sahiplerinin 90 (doksan) gün içinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığımıza başvuru işlemlerinin yapılarak, tescil işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgilere plaka sahipleri daire başkanlığımız ve ilgili esnaf odalarından ulaşabilecektir.' ifadelerine yer verildi.