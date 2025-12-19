İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin köklü kuruluşu İSKİ, 1 milyar 540 milyon TL'ye mâl olacak 'Eyüpsultan İçme Suyu ve Terfi Merkezi'nin temelini attı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) köklü kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Eyüpsultan ilçesinde kente değer katacak yeni bir yatırımın temelini attı. Temel atma törenine İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan katıldı.

Tören sırasında konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'un altyapısının güçlendirilmesi, hizmetlerin sürdürülebilirliği ve şehirdeki yatırımların önemine dikkat çekti.

İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan, Eyüpsultan İçme Suyu Deposu ile 6 asil ve 2 yedek olmak üzere 8 pompa grubunun yer alacağı Terfi Merkezi'nin kente büyük katkı sağlayacağını belirtti. Yeni tesis sayesinde, mevcut içme suyu arıtma tesislerinin depolama kapasitesi iki katına çıkarılacak ve şehre su temininde kesintilerin önüne geçilecek. Ayrıca Esenler, Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Sultangazi ilçelerinin gelecekteki su ihtiyacı da karşılanabilecek.

Günlük 414 bin 720 metreküp su basma kapasiteli Terfi Merkezi ve 50 bin metreküplük içme suyu deposunun yatırım bedeli, günümüz fiyatları ile KDV dâhil 1 milyar 540 milyon TL olarak açıklandı. Başkan Aslan, konuşmasında İstanbul'un altyapı ve üstyapı yatırımlarına dikkat çekerek, 'İstanbul'un havasını, suyunu, toprağını korumaya, kentimizin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Durmayacağız, kimse de bizi durduramaz' ifadelerini kullandı.