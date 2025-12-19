Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında 1 Euro değeri yüzde 16,9 artışla 25,3346 TL'ye yükseltildi. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ilaç erişilebilirliğini korumak ve sektördeki tedarik sorunlarını önlemek amacıyla yapılırken, karar, milyonlarca vatandaşı ve eczane sektörünü doğrudan etkileyecek.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'da değişiklik yapıldı.

Düzenleme, ilaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan sabit Euro kurunu güncelleyerek sektördeki maliyet baskısını hafifletmeyi amaçladı.

Kararla birlikte 2025 yılı Aralık ayı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 Euro değeri yüzde 16,9 oranında artırılarak 25,3346 TL olarak belirlendi.

Ayrıca, barem değerleri de Euro'daki artış oranında güncellendi. Buna göre fiyat korumalı ürünlerde 87,34 TL, diğer ürünlerde ise 45,64 TL olurken, kararın 6'ncı maddesindeki fiyatlandırma tablosu da revize edildi.

Geçiş hükümleri kapsamında, 2025 yılı gerçek kaynak fiyat değişiklik dönemi için 16 Aralık 2025'te geçerli ilaç fiyat listeleri yeni Euro değeriyle oranlanarak uygulanacağı hüküm altına alınırken, mahsuplaşma işlemlerinin ise bu artışta devre dışı bırakıldığı kaydedildi.