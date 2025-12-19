Malatyalı bilim insanı Prof. Dr. Fahri Işık, arkeoloji alanındaki çalışmalarıyla Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Işık, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

MALATYA (İGFA) - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde, arkeoloji alanına sunduğu katkılarla tanınan Prof. Dr. Fahri Işık büyük ödülün sahibi oldu.

Merhum sanatçı Kenan Işık'ın ağabeyi olan Prof. Dr. Fahri Işık, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihine ışık tutan kitapları, makaleleri ve bilimsel araştırmalarıyla arkeoloji dünyasında önemli bir yere sahip. Uzun yıllara yayılan akademik çalışmalarıyla bilim camiasında saygınlık kazanan Işık, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada Prof. Dr. Fahri Işık'ı tebrik ederek, 'Şehrimizin yetiştirdiği değerli bir bilim insanının böylesine prestijli bir ödülle onurlandırılması bizleri gururlandırmıştır' dedi.

Başkan Er, Prof. Dr. Işık'ın bilimsel çalışmalarıyla Anadolu medeniyetlerinin doğru anlaşılmasına önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, bu başarının Malatyalı gençlere örnek olmasını temenni etti.