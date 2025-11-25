Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Genişletilmiş Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. İki oturumda düzenlenen toplantıya; öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğretim görevlileri katıldı. Rektör Çağlar, toplantıda BTÜ'nün eğitim, Ar-Ge, kalite ve toplumsal katkı alanlarındaki gelişmeleri ile yeni dönem hedeflerini paylaştı.

BURSA (İGFA) - Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da yapılan toplantı, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar'ın konuşmasıyla başladı.

BTÜ'nün güçlü bir yükseliş döneminde olduğuna vurgu yapan Rektör Çağlar, 'Ar-Ge odaklı üniversite'vizyonumuzla her yıl proje sayımızı artırıyoruz. Akademisyenlerimizin hayata geçirdiği bu projeler; ülkemize, şehrimize, sanayiye ve topluma büyük fayda sağlıyor, bunun için gururluyuz. Proje ve bilimsel yayın verilerine baktığımızda üniversite olarak iyi bir ivme yakaladığımızı görüyoruz. Bunun en büyük ispatı da TÜBİTAK'ın hazırladığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçlarıdır. Açıklanan verilere göre üniversitemiz 4 yılda 20 basamak birden yükselerek 27'nci sırada yer aldı ve BTÜ, Türkiye'de sıralamasını en çok artıran ikinci üniversite oldu. Bu sonuçlar, doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesi. Hedefimiz, ilk 20 üniversite arasında yer almak' dedi.

GÜÇLÜ AKADEMİK KADRO İLE HER YIL DAHA ÇOK PROJE

BTÜ'nün başarılarla anılan ve ilklere ev sahipliği yapan üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Çağlar, 'Güçlü akademik kadromuzla iyi durumdayız ama yetmez. Her sene daha iyisini yaparak ilerlememiz şart. Özellikle 'uluslararasılaşma' hedefimiz doğrultusunda uluslararası projelere daha çok yönelmeliyiz' diye konuştu. Üniversitenin girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için öğrencilere yönelik ön kuluçka merkezi kurulacağını söyleyen Rektör Çağlar, 'Yeni binasına kavuşacak olan BursaTeknoparkımız ile birlikte öğrencilerimize girişimcilik eğitimleri vereceğiz. Öğrencilerimizin projelerini melek yatırımcılarla buluşturacağız ve her birinin girişiminin şirketleşmesinin önünü açacağız' ifadelerini kullandı.

BTÜ'nün öğrenci merkezli bir üniversite olduğunun altını çizen Rektör Çağlar, öğrenci-akademisyen bağını güçlendirmek amacıyla Öğrenci Dekanlığı'nın kurulduğunu ve bu sayede eğitim politikalarının güncellenmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü'nün kurulduğunu da hatırlatan Rektör Çağlar, BTÜ öğrencilerinin TEKNOFEST ve teknoloji benzeri yarışmalarında önemli başarılar elde ettiğini belirtti. Rektör Çağlar, BTÜ'de yeni bina ve sosyal alanlarının kazandırılmasına yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini de dile getirdi.

BTÜ 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Genişletilmiş Akademik Genel Kurulu; Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ve Genel Sekreter Selim Uzun'un katılımcıların görüş ve önerilerini dinleyerek soruları cevaplamaları ile sona erdi. Etkinlik sonunda tüm akademik personelin katılımı ile anı fotoğrafı çektirildi.